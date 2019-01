In einem Wohnhaus brannte es in einem Keller

In einem Wohnhaus in der Fritz-Erler-Allee haben in der Nacht zu Dienstag mehrere Kellerverschläge gebrannt. Es gab mehrere Verletzte.

Feuerwehreinsatz Kellerbrand in Hochhaus in Gropiusstadt - Sieben Verletzte

Berlin. Bei einem Kellerbrand in einem zwölfgeschossigen Wohnhaus in Gropiusstadt sind in der Nacht auf Dienstag sieben Menschen verletzt worden. Weil mehrere Kellerverschläge brannten, wurden rund 50 Einsatzkräfte in der Nacht zu dem Gebäude in die Fritz-Erler-Allee gerufen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Durch Versorgungsschächte und den Aufzug habe sich der Rauch im Haus verbreitet und sei auch in Wohnungen gelangt.

Bei dem Brand wurden sieben Personen verletzt

Foto: Thomas Peise

Insgesamt mussten 25 Personen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Davon wurden sieben Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert. In Folge des Brandes musste im Wohnhaus die Wasser-und Stromversorgung abgestellt werden, sagte der Feuerwehrsprecher.

Das Feuer war nach zwei Stunden unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten jedoch bis zum frühen Dienstagmorgen an. Was den Brand auslöste, war zunächst unklar.

Mehr Polizeimeldungen:

Busfahrer während Fahrt mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Fahndung: Berliner Polizei sucht Räuber mit Bildern

Glätteunfall in Friedrichshain: Auto kollidiert mit Tram

( BM/ dpa )