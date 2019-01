Busfahrer während Fahrt mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Der Angriff auf den Busfahrer erfolgte in einem Bus der Linie 158 (Archivbild).

Der Angriff auf einen Busfahrer der BVG ereignete sich in einem Bus der Linie 158 in Heinersdorf. Der Fahrer kam ins Krankenhaus.

Berlin. Ein unbekannter Mann hat am späten Montagnachmittag im Pankower Ortsteil Heinersdorf einen Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) während der Fahrt mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Bus der Linie 158 gegen 17.45 Uhr an der Romain-Rolland-Straße unterwegs, als der Unbekannte an den Busfahrer herantrat. Er unterstellte dem Fahrer, dass das Ziel des Busses auf der Anzeige falsch ausgeschildert sei. Der Busfahrer und weitere Fahrgäste sagten dem Mann, dass dies nicht stimme.

Daraufhin fragte der Unbekannte den Busfahrer, wie er in die Stadt käme. Der Busfahrer schilderte ihm den Weg und konzentrierte sich wieder auf die Fahrt.

Plötzlich holte der Fahrgast aus und schlug dem 54-Jährigen mit der Faust während der Fahrt ins Gesicht. Der Fahrer stoppte daraufhin den Linienbus, der Täter ergriff die Flucht. Rettungskräfte brachten den Busfahrer mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Angreifer dauern an.

( BM )