Polizei-Blog: Sieben Verletzte - Kellerbrand in Hochhaus

Berlin. +++ Kellerbrand in Hochhaus in Gropiusstadt - Sieben Verletzte +++

Es gab mehrere Verletzte

Bei einem Kellerbrand in einem zwölfgeschossigen Wohnhaus in der Fritz-Erler-Allee in Berlin sind in der Nacht auf Dienstag mindestens sieben Menschen verletzt worden. Weil mehrere Kellerverschläge brannten, wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zu dem Gebäude in Gropiusstadt gerufen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Durch Versorgungsschächte und den Aufzug hätte sich der Rauch im Haus verbreitet und sei auch in Wohnungen gelangt. Dem Sprecher zufolge wurden einige Menschen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, mindestens sieben kamen ins Krankenhaus. Insgesamt wurden 21 Personen in Sicherheit gebracht. Weitere Details konnte die Feuerwehr zunächst nicht nennen. Der Brand war am frühen Morgen unter Kontrolle. Wie lange der Einsatz in dem Hochhaus noch dauern sollte, war am frühen Morgen unklar.

+++ Glätteunfall in Friedrichshain: Auto kollidiert mit Tram +++

An der Kreuzung Petersburger Straße Ecke Kochhannstraße in Friedrichshain ist am Montagabend ein Auto mit einer Tram zusammengestoßen. Der Autofahrer versuchte noch zu bremsen, rutschte aber wegen der Straßenglätte in die Tram. Verletzt wurde niemand.

