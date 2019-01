Polizei-Blog: Handy klingelt während Überfall - Räuber flüchtet ohne Beute

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Handy klingelt während Überfall - Räuber flüchtet ohne Beute +++

In Siemensstadt ist am Montagabend ein Überfall missglückt. Ein mit Motorradkleidung angezogener Mann hatte gegen 18.20 Uhr ein Telekommunikationsgeschäft in der Nonnendammallee betreten und den 32 Jahre alten Angestellten in ein Hinterzimmer gezerrt. Dort schlug er ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht und verlangte nach den Einnahmen. Währenddessen klingelte das Handy des Opfers, sodass dieser um Hilfe bitten konnte. Der mutmaßliche Täter ließ den Mann daraufhin im Zimmer eingeschlossen und flüchtete ohne Beute aus dem Laden. Der 32-Jährige erlitt durch den Überfall leichte Verletzungen.

+++ Busfahrer während Fahrt mit der Faust ins Gesicht geschlagen +++

Ein unbekannter Mann hat am späten Montagnachmittag im Pankower Ortsteil Heinersdorf einen Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) während der Fahrt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Bus der Linie 158 gegen 17.45 Uhr an der Romain-Rolland-Straße unterwegs, als der Unbekannte an den Busfahrer herantrat. Er unterstellte dem Fahrer, dass das Ziel des Busses auf der Anzeige falsch ausgeschildert sei. Der Busfahrer und weitere Fahrgäste sagten dem Mann, dass dies nicht stimme. Daraufhin fragte der Unbekannte den Busfahrer, wie er in die Stadt käme. Der Busfahrer schilderte ihm den Weg und konzentrierte sich wieder auf die Fahrt. Plötzlich holte der Fahrgast aus und schlug dem 54-Jährigen mit der Faust während der Fahrt ins Gesicht. Der Fahrer stoppte daraufhin den Linienbus, der Täter ergriff die Flucht. Rettungskräfte brachten den Busfahrer mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Angreifer dauern an.

+++ Fußgänger wird von Auto angefahren und verletzt +++

Ein 55 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Lankwitz verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Fußgänger am frühen Montagabend beim Überqueren der Frobenstraße von einer 23 Jahre alten Autofahrerin angefahren, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Der Mann kam mit Beinverletzungen ins Krankenhaus. Zuvor soll die Autofahrerin an der Ecke Frobenstraße/Gallwitzallee verkehrsbedingt gehalten haben. Beim Anfahren stieß sie dann mit dem 55-Jährigen zusammen.

+++ Feuerschein an Lkw - Brandstiftung möglich +++

In der Nacht zu Dienstag hat es an einem parkenden Lkw in Alt-Hohenschönhausen gebrannt. Passanten bemerkten einen Feuerschein am Laster eines Transport- und Logistikunternehmens gegen 3.25 Uhr an der Kreuzung Heldburger Straße Ecke Arendsweg. Ob es sich bei dem Vorfall um eine Brandstiftung mit womöglich politischem Hintergrund handelt, ermittelt derzeit der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.

+++ Kellerbrand in Hochhaus in Gropiusstadt - Sieben Verletzte +++

Foto: Thomas Peise

Bei einem Kellerbrand in einem zwölfgeschossigen Wohnhaus in der Fritz-Erler-Allee in Berlin sind in der Nacht auf Dienstag mindestens sieben Menschen verletzt worden. Weil mehrere Kellerverschläge brannten, wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zu dem Gebäude in Gropiusstadt gerufen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Durch Versorgungsschächte und den Aufzug hätte sich der Rauch im Haus verbreitet und sei auch in Wohnungen gelangt. Dem Sprecher zufolge wurden einige Menschen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, mindestens sieben kamen ins Krankenhaus. Insgesamt wurden 21 Personen in Sicherheit gebracht. Weitere Details konnte die Feuerwehr zunächst nicht nennen. Der Brand war am frühen Morgen unter Kontrolle. Wie lange der Einsatz in dem Hochhaus noch dauern sollte, war am frühen Morgen unklar.

+++ Überfall mit Schusswaffe auf ein Geschäft in Berlin-Tempelhof +++

Ein Unbekannter hat in Tempelhof einen Lebensmittelmarkt überfallen und die beiden 27 und 35 Jahre alten Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Der 35-Jährige erlitt dadurch einen Schock und musste vor Ort behandelt werden, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der Täter am Montagabend gegen 20.50 Uhr zunächst im Kassenbereich des Geschäfts in der Ordensmeisterstraße auf. Durch sein auffälliges Verhalten wurde die 27 Jahre alte Mitarbeiterin misstrauisch und rief ihren Kollegen hinzu. Der Räuber zog dann die Waffe und forderte den 35-Jährigen auf, sich auf den Boden zu legen. Anschließende bedrohte er die Kassiererin und forderte die Herausgabe von Geld. Der Täter konnte mit Beute fliehen.

+++ Glätteunfall in Friedrichshain: Auto kollidiert mit Tram +++

An der Kreuzung Petersburger Straße Ecke Kochhannstraße in Friedrichshain ist am Montagabend ein Auto mit einer Tram zusammengestoßen. Der Autofahrer versuchte noch zu bremsen, rutschte aber wegen der Straßenglätte in die Tram. Verletzt wurde niemand.

Foto: Thomas Peise

