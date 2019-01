Berliner Polizei fahndet nach Räuber mit Bildern

Berlin. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 6 erhofft sich mit der Veröffentlichung von Bildern aus Überwachungskameras, einen bislang Unbekannten zu identifizieren.

Fahndung: Wer kennt diesen Mann?

Foto: Polizei Berlin

Der Tatverdächtige soll seit Dezember 2018 mindestens zehn schwere Raubtaten begangen haben. In allen Fällen betrat der Unmaskierte zu unterschiedlichen Tageszeiten die Geschäfte, wie Apotheken, Tankstellen oder Discounter, bedrohte die anwesenden Personen mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Geldes. Dann griff er selbst in die Kassen oder ließ sich die Beute in mitgebrachte Stoffbeutel beziehungsweise Plastiktüten stecken. Anschließend flüchtete er zu Fuß.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

30 - 40 Jahre alt

165 - 170 cm groß

schlanke Figur

deutschsprachig mit Akzent

Bei einigen Überfällen trug der Mann eine große Brille mit dunklem Gestell, eine dunkle Jacke mit Kapuze und Fellbesatz. An der Brustseite und am Oberarm der Jacke befanden sich weiße Schriftzüge, vermutlich von „Camp David“. Zudem trug er abwechselnd ein dunkles Basecap, mal mit dem Schriftzug „Eastfield“, mal ohne.

Fahndung: Wer kennt diesen Mann?

Foto: Polizei Berlin

Hinweise zu dem unbekannten Räuber, seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 6 in der Bulgarischen Straße 55, 12435 Berlin, unter der Telefonnummer (030) 4664-673111 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten. Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?

( BM/seg )