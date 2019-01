Identitäre kleben Plakate, Handgemenge mit taz-Mitarbeiterin

Rechtsextreme klebten in Berlin Plakate an Parteibüros und Medienhäuser. Vor dem taz-Gebäude griff eine Mitarbeiterin ein.

Berlin. Die rechtsextreme Identitäre Bewegung hat am Montagmorgen am neuen Verlagsgebäude der „taz“ an der Friedrichstraße mehrere Flugblätter angebracht, einen mit roter Farbe beschmierten Steinhaufen errichtet und eine Mitarbeiterin bedrängt. Auf einem Video, dass der vom Verfassungsschutz beobachtete Verein auf seinem Kanal bei Twitter verbreitete, ist die kurze Rangelei mit einer Frau zu sehen. Auf dem Video wird die Mitarbeiterin weggeschubst, als sie die Plakate an dem Verlagshaus abreißen will. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung.

Die Aktion an der Friedrichstraße steht im Zusammenhang mit weiteren ähnlichen bundesweiten Vorfällen. Um kurz nach 10 Uhr brachten die Rechtsextremisten auch am Willy-Brandt-Haus der SPD an der Wilhelmstraße Plakate an. Weitere Zettel klebten laut Fotos bei Twitter am Hauptstadtbüro der ARD und an der Parteizentrale der Grünen. Auf einem der Plakate ist der verletzte Bremer AfD-Vorsitzende Frank Magnitz zu sehen. Der Protest der „Identitären“ richtet sich nach ihren Angaben gegen die angebliche Verharmlosung linksextremer Gewalttaten durch Medien und Parteien.

Mehrere Unbekannte sollen heute Morgen an einem Redaktionsgebäude in der Friedrichstr. Flugblätter angebracht sowie eine Angestellte bedrängt & angegriffen haben. Nach einem Einsatz unseres #A53 ermittelt unser #Staatsschutz wegen Hausfriedensbruchs & gef. Körperverletzung.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 14, 2019

Auch in anderen Städten klebte die Identitäre Bewegung Plakate mit ähnlichem Inhalt, etwa in Augsburg am Wahlkreisbüro der Grünen-Politikerin Claudia Roth. In Frankfurt/Main gab es vor dem Verlagsgebäude der Frankfurter Rundschau einen ähnlichen Vorfall wie vor Haus der taz in Berlin.

In einer Mitteilung verurteilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) die Aktion. Er schrieb: „Leute wie die Identitären wollen ein Deutschland, in dem die Freiheiten und Grundrechte nicht mehr gelten. Dem müssen sich alle Demokratinnen und Demokraten quer durch alle Parteien und gesellschaftlichen Gruppen entgegenstellen. Es geht um unsere Freiheit“.

Die Identitäre Bewegung Berlin-Brandenburg ist laut Verfassungsschutz seit dem Jahr 2012 im Internet aktiv und ist seit 2014 ein eingetragener Verein. „Bei ihrem Kampf gegen die vermeintliche „Überfremdung“ der Gesellschaft nutzt die IB Stilmittel der Jugend- und Popkultur und inszeniert ihre Ziele durch aktivistisch-rebellisches Auftreten“, heißt es in dem Bericht. In der Vergangenheit hisste der Verein etwa schon medienwirksam Fahnen auf dem Brandenburger Tor oder protestierte vor Ministerien.

Auch wenn die Aktionen gerade in den Sozialen Netzwerken eine große Wirkung entfalten: Tatsächlich hat die Identitäre Bewegung in Berlin-Brandenburg aber laut Verfassungsschutz nur etwa 50 Mitglieder.

