Einsatz vor Redaktionsgebäude: Angriff auf taz-Mitarbeiterin

Rechtsextreme haben am Montagmorgen Flugblätter vor der Redaktion an der Friedrichstraße verteilt. Eine Frau wurde dabei angegriffen.

Berlin. Vor dem Redaktionsgebäude der taz an der Friedrichstraße hat es am Montagmorgen einen Polizeieinsatz gegeben, wie die Berliner Polizei auf Twitter mitteilte. Laut einer Pressesprecherin sollen sechs bis sieben Personen Flugblätter angebracht und einen Hügel aus Steinen in Form eines Grabes gebaut und mit roter Farbe beschmiert haben. Zudem soll eine Redaktions-Mitarbeiterin, die aus dem Gebäude kam, um der Sache nachzugehen, körperlich angegriffen worden sein.

Ob die Frau verletzt ist, konnte die Polizei vorerst nicht sagen. Die mutmaßlichen Täter seien anschließend geflüchtet. Einen politischen Hintergrund schließe die Polizei nicht aus, hieß es weiter. Der Staatsschutz ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung.

Mehrere Unbekannte sollen heute Morgen an einem Redaktionsgebäude in der Friedrichstr. Flugblätter angebracht sowie eine Angestellte bedrängt & angegriffen haben. Nach einem Einsatz unseres #A53 ermittelt unser #Staatsschutz wegen Hausfriedensbruchs & gef. Körperverletzung.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 14, 2019

Via Twiter bekannte sich die rechtsextreme "Identitäre Bewegung" zumindest zu den Plakaten an dem Gebäude. Sie seien Teil einer bundesweiten Aktion.

Um kurz nach 10 Uhr brachten die Rechtsextremisten am Willy-Brandt-Haus der SPD an der Wilhelmstraße ebenfalls Plakate an. Weitere Zettel klebten laut Fotos bei Twitter am Hauptstadtbüro der ARD und an der Parteizentrale der Grünen.

Bereits am Wochenende hatten Unbekannte in Kreuzberg das Verlagshaus des Satire-Magazins "Titanic" und das Büro der politischen Gruppierung "Die Partei" mit Farbe beschmiert. Sicherheitsmitarbeiter hatten am Samstagmorgen verschiedene Wörter und Buchstabenkürzel an der Fassade in der Kopischstraße entdeckt, wie die Polizei mitteilte - darunter unklare Begriffe wie "T-Lake", "Bless" sowie "LRZ".

( BM )