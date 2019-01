Autofahrer flüchtet über Stadtautobahn und baut Unfall

Ein 33-Jähriger versuchte, sich auf der Autobahn einer Kontrolle zu entziehen und landete mit seinem Wagen an einem Tankstellenzaun.

Berlin. Am Sonntagnachmittag fiel einer Zivilstreife auf der A113 in Höhe Johannisthaler Chaussee ein VW-Fahrer auf, der deutlich zu schnell unterwegs war. Als die Beamten den Mann an der Oberlandstraße von der Autobahn leiten und kontrollieren wollten, beschleunigte der VW-Fahrer und versuchte über die A110 zu entkommen.

An der Ausfahrt Alboinstraße fuhr der Autofahrer dann von der A100 und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über den VW. Der Wagen drehte sich mehrmals auf der nassen Fahrbahn und rutschte dann rückwärts weiter über die Fahrbahn in den Zaun einer Tankstelle. Der Fahrer stieg aus dem Wagen und setzte seine Flucht zu Fuß fort.

Die Polizisten konnten den leicht verletzten Mann festnehmen. Die Beamten stellten fest, dass der 33-Jährige nach Alkohol roch, keinen gültigen Führerschein besitzt und Drogen im Fahrzeug hatte. Der VW wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen laufen.

( BM )