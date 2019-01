Zwei Mädchen bei Verkehrsunfall in Neukölln schwer verletzt

Die beiden Teenager rannten in Neukölln bei Rot über die Straße und wurden von einem Auto erfasst.

Berlin. Zwei 14 Jahre alte Mädchen sind bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Teenager am frühen Sonntagabend bei Rot über die Saalestraße gerannt, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte.

Ein Auto, das laut Polizei bei Grün von der Sonnenallee in die Straße abbog, erfasste die beiden 14-Jährigen. Der 22 Jahre alte Autofahrer habe noch versucht auszuweichen und dabei mit seinem Wagen einen haltenden BVG-Bus angefahren. Die beiden Mädchen und der Autofahrer seien schwer verletzt worden.

( dpa )