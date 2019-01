Polizei-Blog: Mann greift Bahnmitarbeiter in Berlin an

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

Berlin. +++ Mann greift Bahnmitarbeiter an ++++

Mitarbeiter der DB-Sicherheit haben am Wochenende einen Mann auf dem S-Bahnhof Landsberger Allee in Prenzlauer Berg festgenommen. Der Mann rauchte im Zug eine Zigarette. Als er gebeten wurde, die Zigaretten auszumachen, beleidigte der 36-Jährige die Sicherheitskräfte. Außerdem versuchte er einen Bahnsicherheitsmitarbeiter mit den Fäusten zu schlagen. Der Bahnmitarbeiter wehrte sich mit dem Einsatz von Pfefferspray. Alarmierte Bundespolizisten beendeten die Auseinandersetzung und forderten für den alkoholisierten Fahrgast (2,2 Promille Atemalkoholgehalt) einen Rettungswagen zur Versorgung der Augenreizungen an. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen alle Beteiligten wegen versuchter Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung.

+++ Feuer in Hochhaus - Hund gerettet +++

In einem zehngeschossigen Hochhaus in der Vincent-van-Gogh-Sraße in Neu-Hohenschönhausen hat es am Montagmittag gebrannt. Laut der Berliner Feuerwehr standen Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung im Erdgeschoss in Flammen. Ein Hund konnte rechtzeitig aus der Brandwohnung gerettet werden.

Beim #Brand von Einrichtungsgegenständen im EG eines 10-geschossigen Hochhauses in der #Vincent_van_Gogh_Straße in #Neu_Hohenschönhausen hat die @Berliner_Fw einen Hund aus der Brandwohnung gerettet.

Der Brand konnte schnell mit 1 C-Rohr gelöscht werden.#EstuK #AuchFürTiere — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 14, 2019

+++ BMW-Fahrer fällt Polizisten auf - Drogen beschlagnahmt +++

In Charlottenburg haben Polizisten in der Nacht zu Montag bei einer Fahrzeugkontrolle Drogen entdeckt. Gegen 22.15 Uhr stoppten die Beamten am Saatwinkler Damm einen BMW-Fahrer, der wegen seiner Fahrweise aufgefallen war und kontrollierten den 26-Jährigen. Der Mann stimmte einem freiwilligen Drogentest zu, der positiv ausfiel.

Im Auto fanden die Polizisten diverse Tabletten und weitere Betäubungsmittel, mehrere Handys sowie Bargeld. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Wedding beschlagnahmten die Beamten weitere Beweismittel. Der 26-Jährige wurde bei der Kriminalpolizei eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Polizei erwischt Kiffer und findet Kokain +++

Die Polizei hat am Sonntag einen 23-jährigen Mann überführt, der unter Einfluss von Cannabis stand. Das ergab ein Urintest in der Polizeidienststelle. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest war unauffällig. Der Mann trug in der Jackentasche mehrere kleine Gefäße mit mutmaßlichem Kokain. Aufgefallen war der Mann einem Beamten einer Einsatzhundertschaft in der Hardenbergstraße in Charlottenburg, weil das Auto eine stark beschädigte Stoßstange aufwies. Daraufhin wurde der Mann angehalten und kontrolliert.

+++ Mit Haftbefehl gesuchter Radfahrer schmeißt mit Flasche auf Polizisten +++

Ein in Berlin mit Haftbefehl gesuchter Radfahrer ist am Freitag von der Polizei Brandenburg festgenommen worden. Der Mann fiel den Beamten in Eberswalde aufgrund von fehlendem Licht an seinem Zweirad auf sich aufmerksam. Als ihn die Polizisten erblickte, warf er eine Flasche und leistete Widerstand, wie die Polizei Brandenburg am Montag über Twitter mitteilte. Er wurde anschließend den Berliner Kollegen überstellt.

+++ Mehrere Verletzte bei Busunfall +++

Bei einem Busunfall auf dem brandenburgischen Abschnitt der Bundesstraße 104 in der Uckermark sind am Montagmorgen vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der Bus sei bei Glätte und Windböen zwischen dem mecklenburgischen Pasewalk und Strasburg von der Straße gerutscht und im Graben gelandet, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte der Radiosender Ostseewelle Hit-Radio Mecklenburg-Vorpommern berichtet. Ihm zufolge mussten die Fahrgäste den Bus über die Notausgänge verlassen, da er auf der Seite lag. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 65 000 Euro.

+++ Chlorgas an Schule ausgetreten: Feuerwehr im Einsatz +++

Wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, gibt es einen Einsatz wegen eines Chlorgasaustritts an einer Schule. 50 Feuerwehrleute seien in Kreuzberg im Einsatz. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

+++ Autofahrer flüchtet vor Polizei +++

Am Sonntagnachmittag fiel einer Zivilstreife auf der A113 in Höhe Johannisthaler Chaussee ein VW-Fahrer auf, der deutlich zu schnell unterwegs war. Als die Beamten den Mann an der Oberlandstraße von der Autobahn leiten und kontrollieren wollten, beschleunigte der VW-Fahrer und versuchte zu entkommen. An der Ausfahrt Alboinstraße fuhr der Autofahrer dann von der A100 und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über den VW. Der Wagen drehte sich mehrmals auf der nassen Fahrbahn und rutschte dann rückwärts weiter über die Fahrbahn in den Zaun einer Tankstelle. Der Fahrer stieg aus dem Wagen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Polizisten konnten den leicht verletzten Mann festnehmen. Die Beamten stellten fest, dass der 33-Jährige nach Alkohol roch, keinen gültigen Führerschein besitzt und Drogen im Fahrzeug hatte. Der VW wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen laufen.

+++ 560 Euro Bußgeld - Raser auf A113 gestoppt +++

Am Sonntagabend ist ein 29 Jahre alter Mercedes-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von der Polizei gestoppt worden. Der Raser war gegen 21 Uhr mit 113 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h auf der Bundesautobahn 113 zwischen Schönefeld Nord und Adlershof unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 560 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von zwei Monaten.

+++ BMW-Fahrer rast über Stadtautobahn +++

Zivilpolizisten erwischten am Sonntag gegen 22 Uhr einen 20-Jährigen, der mit seinem BMW auf der Bundesautobahn 100 in Höhe Anschlussstelle Alboinstraße mit 143 km/h unterwegs war. Erlaubt waren dort 80 km/h. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 960 Euro, drei Punkten in Flensburg und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.

+++ 27-Jähriger zu schnell mit Audi auf der A100 unterwegs - Polizeikontrolle +++

Einen weiteren Raser stoppten die Beamten gegen 1.30 Uhr auf der Bundesautobahn 100 in Höhe Anschlussstelle Spandauer Damm. Der 27 Jahre alte Audi-Fahrer missachtete die erlaubten 80km/h und befuhr die Bahn mit 139 km/h. Auch ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von mindestens 560 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von zwei Monaten.

+++ Einsatz vor Redaktionsgebäude: Angriff auf taz-Mitarbeiterin +++

Vor einem Redaktionsgebäude an der Friedrichstraße in Kreuzberg hat es am Montagmorgen einen Polizeieinsatz gegeben, wie die Berliner Polizei auf Twitter mitteilte. Laut einer Pressesprecherin sollen sechs bis sieben Personen Flugblätter angebracht und einen Hügel aus Steinen gebaut haben. Zudem soll eine Redaktionsmitarbeiterin, die aus dem Gebäude kam, um der Sache nachzugehen, körperlich angegriffen worden sein. Ob die Frau verletzt wurde, konnte die Polizei vorerst noch nicht sagen. Die mutmaßlichen Täter seien anschließend geflüchtet. Einen politischen Hintergrund schließe die Polizei nicht aus, hieß es weiter. Der Staatsschutz ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung. Laut Informationen der Berliner Morgenpost soll es sich bei der Redaktion um die taz handeln.

Um kurz nach 10 Uhr sollen Unbekannte vor dem Willy-Brandt-Haus - der Bundesparteilzentrale der SPD - an der Wilhelmstraße in Kreuzberg ebenfalls Plakate angebracht haben. Derzeit wird geprüft, ob es einen möglichen Zusammenhang zu dem Vorfall in der Friedrichstraße gibt.

+++ Betrunkener Randalierer wehrt sich gegen Festnahme +++

Ein alkoholisierter Mann hat am Sonntagabend in Köpenick bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand geleistet. Gegen 21 Uhr rief der 28 Jahre alte Wirt eines Lokals an der Grünstraße die Polizei. Ein Gast hatte die Zeche nicht gezahlt, den Wirt bedroht und beim Verlassen der Kneipe mehrere Tische im Außenbereich umgestoßen. In der Nähe am Schlossplatz bemerkten die Einsatzkräfte den Randalierer und überprüften ihn. Dabei beleidigte er die Polizisten und wehrte sich erheblich, unter anderem mit Tritten, gegen seine Festnahme. Der 48-Jährige wurde auf eine Wache gebracht, wo er sich einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen musste und auch dort die Nacht verbrachte.

+++ Transporter geht in Flammen auf +++

An der Einsteinstraße in Prenzlauer Berg ist in er Nacht ein Transporter eines Industriekonzern in Flammen aufgegangen. Ein Anwohner hatte kurz vor 3v Uhr einen lauten Knall gehört und dann gesehen, wie Flammen aus dem geparkten Fahrzeug schlugen. Feuerwehrleute löschten den Brand. Zwei neben dem Transporter geparkte Autos wurden ebenfalls beschädigt. Die Polizei zieht Brandstiftung in Betracht. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

+++ Scheibe eines Parteibüros eingeworfen +++

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte offenbar die Scheibe der Eingangstür einer Parteizentrale in Blankenburg eingeworfen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beschädigte Scheibe in der Straße Alt-Blankenburg wurde am Sonntag gegen 8 Uhr während einer Objektschutzstreife entdeckt. Die Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz übernommen.

+++ Starke Windböen - Gerüstteile stürzen auf Gehweg +++

Die Feuerwehr sicherte die Gerüstteile

Foto: Thomas Peise

Aufgrund von teils starken Windböen in der Nacht zu Montag musste die Feuerwehr in die Lortzingstraße in Gesundbrunnen anrücken. Dort drohten Bauteile eines Gerüsts an einem Wohngebäude herunterzustürzen. Einige Teile fielen bereits auf den Gehweg. Die Feuerwehr sicherte die Gerüstteile.

+++ Zwei Mädchen bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++

Zwei 14 Jahre alte Mädchen und ein Autofahrer sind bei einem Verkehrsunfall in Neukölln schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Teenager am frühen Sonntagabend bei Rot über die Saalestraße gerannt, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte. Ein Auto, das laut Polizei bei Grün von der Sonnenallee in die Straße abbog, erfasste die beiden 14-Jährigen. Der 22 Jahre alte Autofahrer habe noch versucht mit seinem VW auszuweichen und dabei mit seinem Wagen einen haltenden BVG-Bus der Linie M41 angefahren. Die beiden Mädchen und der Autofahrer seien schwer verletzt worden und wurden jeweils in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Schwerer Unfall in Lichtenberg - Eine Person eingeklemmt +++

Ein Auto ist nach einem Unfall mit einer Tram in den Gleisen gelandet

Foto: Thomas Peise

An der Kreuzung Normannenstraße Ecke Ruschestraße in Lichtenberg sind am Sonntagabend zwei Autos zusammengestoßen. Ein 73 Jahre alter Mann und seine 66-jährige Ehefrau sind schwer verletzt worden. Eine Person wurde durch den Zusammenprall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte, stieß der 73-Jährige mit seinem Wagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 61-Jährigen zusammen. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar. Insgesamt wurden drei Menschen verletzt, eine davon schwer. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist noch unbekannt.

