Polizei-Blog: Windböen - Gerüstteile stürzen auf Gehweg

Berlin. +++ Starke Windböen - Gerüstteile stürzen auf Gehweg +++

Die Feuerwehr sicherte die Gerüstteile

Foto: Thomas Peise

Aufgrund von teils starken Windböen in der Nacht zu Montag musste die Feuerwehr in die Lortzingstraße in Gesundbrunnen anrücken. Dort drohten Bauteile eines Gerüsts an einem Wohngebäude herunterzustürzen. Einige Teile fielen bereits auf den Gehweg. Die Feuerwehr sicherte die Gerüstteile.

+++ Schwerer Unfall in Lichtenberg - Eine Person eingeklemmt +++

Ein Auto ist nach einem Unfall mit einer Tram in den Gleisen gelandet

Foto: Thomas Peise

An der Kreuzung Normannenstraße Ecke Ruschestraße in Lichtenberg sind am Sonntagabend zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Insgesamt wurden drei Menschen verletzt, eine davon schwer. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist noch unbekannt.

