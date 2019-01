Carsharing-Auto kollidiert mit Einsatzfahrzeug der Polizei

Blechschaden und Verletzte gab es in der Nacht zu Sonntag beim Zusammenstoß eines BWM mit einem Polizeiwagen in Wilmersdorf.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag am Hohenzollerndamm Ecke Konstanzer Straße in Wilmersdorf. Ein BMW einer Carsharing-Firma kollidierte mit dem Fahrzeug einer Einsatzhundertschaft der Berliner Polizei.

Nach ersten Angaben wurden zwei Menschen verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die dazugerufene, unabhängige Polizei.

( BM )