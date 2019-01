Berlin: Obdachloser Mann stirbt am U-Bahnhof Moritzplatz

Trotz Öffnung des U-Bahnhof Moritzplatz durch die BVG als Schlafquartier für Obdachlose ist es in der Nacht zu Sonntag dort zu einem Todesfall gekommen. Ein Mann wurde an dem U-Bahnhof in Kreuzberg bewusstlos an seinem Schlafquartier aufgefunden. Ein eintreffender Notarzt und Rettungssanitäter versuchten den Mann zu reanimieren, was jedoch nicht gelang.

Gegen 20 Uhr war der Mann noch lebend gesehen worden.

Betroffen: Polizisten bei den Schlaflagern im U-Bahnhof.

Foto: Morris Pudwell

Der U-Bahnhof Moritzplatz ist nachts für Obdachlose geöffnet, damit diese bei den Temperaturen um die 0 Grad und dem Dauerregen nicht im Freien schlafen müssen. Die Beamten eines Fachkommissariats der Direktion 5 leiteten ein Todesermittlungsverfahren ein. Ein Verbrechen wird derzeit ausgeschlossen.

Wenig später wurde ein weiterer Obdachloser im Bahnhof von einer RTW-Besatzung betreut.

( BM )