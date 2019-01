Polizei-Blog: BMW kollidiert mit Polizei-Einsatzwagen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ BMW kollidiert mit Einsatzfahrzeug der Polizei +++

Berlin. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag am Hohenzollerndamm Ecke Konstanzer Straße in Wilmersdorf. Ein BMW einer Carsharing-Firma kollidierte mit dem Fahrzeug einer Einsatzhundertschaft der Berliner Polizei. Nach ersten Angaben wurden zwei Menschen verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt die dazugerufene, unabhängige Polizei.

+++ Mann läuft in U-Bahn-Tunnel +++

In der Nacht zu Sonntag lief ein Mann, offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel, in den Tunnel der U8 in der Weinmeisterstraße in Mitte. Ein Triebfahrzeugführer der U-Bahn konnte die Situation rechtzeitig beobachten und handelte geistesgegenwärtig. Er ließ den Strom abschalten und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Polizisten und Rettungssanitäter holten den Mann aus dem Tunnel. Auf dem Bahnsteig wurde der Mann festgenommen. Seine Beweggründe, in dem Tunnel zu verschwinden, äußerte der Mann gegenüber der anwesenden Polizei mit einem unverständlichen "Kauderwelsch".

Einsatzkräfte führen den Tunnelgänger ab.

Foto: Morris Pudwell

+++ Obdachloser Mann stirbt am Moritzplatz +++

Trotz Öffnung des U-Bahnhof Moritzplatz durch die BVG als Schlafquartier für Obdachlose ist es in der Nacht zu Sonntag dort zu einem Todesfall gekommen. Ein Mann wurde an dem U-Bahnhof in Kreuzberg bewusstlos an seinem Schlafquartier aufgefunden. Ein eintreffender Notarzt und Rettungssanitäter versuchten den Mann zu reanimieren, was jedoch nicht gelang. Gegen 20 Uhr war der Mann noch lebend gesehen worden.

Betroffen stehen die Einsatzkräfte im U-Bahnhof Moritzplatz.

Foto: Morris Pudwell

Der U-Bahnhof Moritzplatz ist nachts für Obdachlose geöffnet, damit diese bei den Temperaturen um die 0 Grad und dem Dauerregen nicht im Freien schlafen müssen. Die Beamten eines Fachkommissariats der Direktion 5 leiteten ein Todesermittlungsverfahren ein. Ein Verbrechen wird derzeit ausgeschlossen. Wenig später wurde ein weiterer Obdachloser im Bahnhof von einer RTW-Besatzung betreut.

+++ Hochhauswohnung brennt vollständig aus +++

In der Wilhelm-Guddorf-Straße in Lichtenberg brannte es am Samstagabend in einer Wohnung in der 9. Etage eines Hochhauses. Eine Mieterin wurde wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt. Mindestens 44 Einsatzkräfte waren im Einsatz, berichtet unser Polizeireporter. Die Wohnung brannte vollständig aus.

Einsatzkräfte rücken zum Hochhaus in Lichtenberg an.

