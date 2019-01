Polizei-Blog: Mann rennt in Berlin zum Bus und wird angefahren

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

Berlin. Gleich drei Einsätze in mehreren Stunden mussten die Berliner Brandbekämpfer in der Nacht zu Sonnabend bewältigen. Eine Übersicht:

+++ Brennender Kinderwagen: Vier Verletzte +++

In der Dietzgenstrasse in Pankow hat in der Nacht zu Sonnabend ein Kinderwagen in einem Hausflur eines Wohnhauses gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, dennoch wurden vier Personen dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit circa 25 Einsatzkräften am Ort. Ein Brandkommissariat ermittelt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

.

Die Einsatzkräfte im verwüsteten Hausflur.

Foto: Thomas Peise

+++ Drei Pkw in Flammen +++

In der Mühsamstraße in Friedrichshain gingen in der Nacht zu Sonnabend gegen 3.10 Uhr gleich drei Pkw in Flammen auf. Weitere wurden durch die starke Hitze beschädigt. Die Feuerwehr hatte den Brand nach gut einer Stunde unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Pkw-Brand in der Mühsamstraße.

Foto: Thomas Peise

+++ Brand im Restaurant "Haus Berlin" +++

Es waren Polizeireporter, die bei einem Brand in einem Restaurant am Strausberger Platz Schlimmeres verhindern konnten. Während sie für die nächtliche Berichterstattung unterwegs waren, stellten sie fest, dass aus dem Restaurant "Haus Berlin" Rauch drang. Sie hielten an und erkannten starken Qualm im Innenraum. Immer wieder habe es Knallgeräusche gegeben, auch Scheiben der Fassade seien unter der großen Hitze gesprungen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das gut besuchte Restaurant mit internationaler Küche und Spezialitäten aus Berlin und der ehemaligen DDR wird vermutlich längere Zeit geschlossen bleiben.

Starker Qualm dringt aus dem Gastraum auf die Straße.

Foto: Morris Pudwell

( BM )