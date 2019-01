Berlin: Mann brutal in der S-Bahn zusammengeschlagen - Täter verhaftet

Berlin. Nach einer schweren Körperverletzung hat die Bundespolizei einen 26-jährigen Mann festgenommen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlug er einen 69-Jährigen krankenhausreif. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Tiergarten einen Haftbefehl. Der Täter befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Mann mit mehreren Brüchen ins Krankenhaus eingeliefert

Eine Zeugin bemerkte kurz nach Mitternacht beim Ausstieg am Bahnhof Griebnitzsee eine Person, die stark blutete. Sie alarmierte die Polizei. Als die S-Bahn am Potsdamer Hauptbahnhof hielt, entdeckten die Beamten den verletzten Mann im Zug.

PM: Gewalt in der S-Bahn – Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen pic.twitter.com/BrsgX12nLh — GenStA Berlin (@GStABerlin) January 11, 2019

Der schwerverletzte 69-Jährige gab an, von zwei unbekannten Männern zusammengeschlagen worden zu sein. Laut einer Zeugin soll die Tat wohl zwischen den S-Bahnhöfen Grunewald und Wannsee geschehen sein. Die Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Mann wies verschiedene Frakturen am Kopf auf.

Täter hatte Blut an Kleidung und Schuhen

Die Beamten leiteten eine Fahndung ein. Kurz darauf konnte der Täter in einer S-Bahn am Bahnhof Griebnitzsee festgenommen werden. Der Mann hatte Blut an der Kleidung und an den Schuhen. Außerdem war er an der Hand verletzt.

Die Bundespolizei ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den tatverdächtigen 26-Jährigen und den bislang unbekannten Mittäter.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder der Identität des zweiten unbekannt gebliebenen Angreifers machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030/2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

