Radfahrer in Berlin Pankow stößt mit Senior zusammen und tritt zu

Der Vorfall ereignete sich auf dem Gehweg der Wichertstraße . Der 75-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Berlin. Auf einem Gehweg in Berlin-Prenzlauer Berg hat ein Radfahrer einen Mann angefahren und ihm dann gegen den Kopf getreten. Donnerstagnachmittag fuhr der Unbekannte auf dem Gehweg der Wichertstraße in Richtung Schönhauser Allee als ihm ein Fußgänger entgegen kam, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Er stieß mit dem 75-Jährigen zusammen, wobei sich der Mann noch versuchte am Rad festzuhalten. Darauf trat ihm der Radfahrer gegen den Kopf und flüchtete. Der 75-Jährige wurde mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht.

( dpa )