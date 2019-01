Mehrere Autos brannten in Kreuzberger Tiefgarage

In einer Tiefgarage in Kreuzberg haben am Donnerstagvormittag mehrere Autos gebrannt. Ein Mensch erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Berlin. In einer Tiefgarage in Kreuzberg haben am Donnerstagvormittag mehrere Autos gebrannt. Eine Person wurde gerettet. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vor Ort behandelt, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte.

Eine Person wurde verletzt

Foto: Pudwell

Aus umliegenden Gebäuden brachten die Retter zehn weitere Menschen in Sicherheit. Nähere Angaben zu Verletzten lagen zunächst nicht vor. Ein von der Feuerwehr veröffentlichtes Foto zeigte, dass dichter dunkler Rauch aus der Einfahrt zur Tiefgarage in der Charlottenstraße quoll.

Die Feuerwehr war mit mehr als 70 Kräften vor Ort. Laut Verkehrsinformationszentrale wurde die Rudi-Dutschke-Straße zwischen Friedrichstraße und Axel-Springer-Straße wegen des Einsatzes in beiden Richtungen gesperrt, Buslinien wurden umgeleitet.

#Brand in #Kreuzberg

In der #Charlottenstraße brennt es in einer Tiefgarage.

Die Personensuche und #Brandbekämpfung läuft.

Die @Berliner_Fw ist aktuell mit 50 Kräften im Einsatz.

Weitere Info's folgen... pic.twitter.com/JWFGAYfodG — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 10, 2019

( dpa )