Auto brennt in Tiefgarage: Feuerwehr angerückt

Berlin. Rund 50 Feuerwehrleute sind am Donnerstagvormittag zu einem Brand an der Charlottenstraße ausgerückt. Dort stand ein Auto in einer Tiefgarage in Flammen.

Zunächst war unklar, ob sich noch Menschen in der Tiefgarage befinden, die möglicherweise gefährdet sind. Daher rückte die Feuerwehr mit großem Aufgebot an.

#Brand in #Kreuzberg

In der #Charlottenstraße brennt es in einer Tiefgarage.

Die Personensuche und #Brandbekämpfung läuft.

Die @Berliner_Fw ist aktuell mit 50 Kräften im Einsatz.

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) über Twitter mitteilte, ist die Rudi-Dutschke-Straße aktuell in beiden Richtungen zwischen Friedrichstraße und Axel-Springer-Straße gesperrt.

