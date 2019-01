Polizei-Blog: Motorraddieb flieht bei Verkehrskontrolle in Berlin

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

Berlin. +++ Mutmaßlicher Motorraddieb flieht bei Verkehrskontrolle +++

Kurz nachdem zwei mutmaßliche Diebe ein Motorrad gestohlen hatten, sind sie von der Polizei kontrolliert worden - und einer von ihnen wurde festgenommen. Polizisten wollten am Donnerstag gegen 14.30 Uhr im Stadtteil Marzahn ein Auto kontrollieren, das ein Motorrad auf einem Anhänger geladen hatte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als der Fahrer das Auto im Bereich der Zühlsdorfer Straße anhielt, ergriff er die Flucht und ließ seinen 45 Jahre alten Beifahrer zurück.

Wie sich herausstellte war das Motorrad erst wenige Stunden zuvor in der Harnackstraße in Lichtenberg gestohlen worden. Der Beifahrer wurde festgenommen. Nach dem bislang unbekannten Fahrer wird gesucht. Sein mutmaßlicher Komplize wollte laut Polizei keine Angaben zu ihm machen.

+++ 35 Kilogramm illegaler Shisha-Tabak beschlagnahmt +++

Am Donnerstagabend hat es eine Razzia in Neukölln gegeben. Es wurden 35 Kilogramm illegaler Shisha-Tabak beschlagnahmt. Ein erster Erfolg für die neu ausgerichtete gemeinsame Ermittlungsgruppe ZIG von Landeskriminalamt und Zollfahndungsamt.

+++ Radfahrer in Hellersdorf von Audi erfasst +++

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Hellersdorf hat ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der 38-Jährige war um kurz nach 16 Uhr mit seinem Rad auf der Heinrich-Grüber-Straße unterwegs, als ein Audi-Fahrer ihn in Höhe der Einmündung zum Windbergweg überholte und erfasste. Der Radler stürzte daraufhin und verletzte sich schwer am Kopf. Der 37 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

+++ Radfahrer stößt mit Senior zusammen und tritt zu +++

Auf einem Gehweg in Prenzlauer Berg hat ein Radfahrer einen Mann angefahren und ihm dann gegen den Kopf getreten. Donnerstagnachmittag fuhr der Unbekannte gegen 16.30 Uhr auf dem Gehweg der Wichertstraße in Richtung Schönhauser Allee als ihm ein Fußgänger entgegen kam, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Er stieß mit dem 75-Jährigen zusammen, wobei sich der Mann noch versuchte am Rad festzuhalten. Darauf trat ihm der Radfahrer gegen den Kopf und flüchtete. Der 75-Jährige wurde mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht.

+++ Frau in Kreuzberg angefahren +++

Schwerer Unfall in Kreuzberg: Auf dem Kottbusser Damm ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Fußgängerin von einem Fahrzeug eines Carsharing-Unternehmens angefahren worden. Sie wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer blieb unverletzt.

( dpa/seg )