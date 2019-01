Polizei-Blog: Autofahrer wird am Steuer ohnmächtig

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Autofahrer wird während Fahrt ohnmächtig - schwer verletzt +++

Ein Autofahrer ist in Charlottenburg während der Fahrt bewusstlos geworden und gegen einen Grundstückszaun geprallt. Am Mittwoch hatte der 53-Jährige laut Polizei vermutlich einen epileptischen Anfall als er auf dem Tegeler Weg in Richtung Jakob-Kaiser-Platz fuhr. An der Ausfahrt Siemensdamm prallte er gegen den Grundstückszaun und wurde anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

+++ Männer verunglücken mit nicht zugelassenem Motorrad +++

Auf der Schönerlinder Chaussee in Schönerlinde im Kreis Barnim sind in der Nacht zu Donnerstag zwei 38 und 34 Jahre alte Männer mit einem nicht zugelassenen Motorrad verunglückt. Der 38-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, der 34-jährige Sozius kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

+++ In Wohngebäude: Weihnachtsbaum steht in Flammen +++

Am späten Mittwochabend mussten Feuerwehrkräfte zu einem Brand in Oberschöneweide anrücken. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, brannte ein Weihnachtsbaum im Erdgeschoss eines Wohngebäudes. Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte vor Ort. Zwei Personen wurden verletzt und in vom Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

