Polizei-Blog: Autofahrer flieht vor der Polizei

+++ 18-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei +++

Ein 18-Jähriger hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine wilde Verfolgungsjagd geliefert. Weil das Auto nicht zugelassen und mit abgelaufenen Kennzeichen unterwegs war, wollte die Polizei den Autofahrer anhalten. Dieser beschleunigte aber. Auf seiner Flucht vor der Polizei entging er einem Unfall nur knapp, weil ein anderer Autofahrer stark bremste. Da die Polizisten den Raser nicht allein stoppen konnten, wurden weitere Kollegen alarmiert. Auf dem Hildegard-Knef-Platz konnte der Raser endlich gestoppt werden. Der junge Mann kam den Aufforderungen der Polizisten, auszusteigen aber nicht nach. Er wurde aus seinem Auto gezogen. Alkoholsiert war der Fahrer nicht, das erbrachte eine freiwillige Atemalkoholkontrolle. In einer Gefangenensammelstelle wurde dem Mann Blut abgenommen, weil er unter dem Verdacht stand, berauschende Mittel genommen zu haben. Die Kennzeichen des Wagens wurden beschlagnahmt. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.

+++ 81 Jahre alter Fußgänger stirbt nach Verkehrsunfall +++

Ein 81 Jahre alter Fußgänger ist in Wittenberge (Landkreis Prignitz) bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann wurde von einer 23 Jahre alten Fahrerin eines Kleintransporters erfasst, als er die Kyritzer Straße überquerte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach erlag der Mann bei dem Unfall am Mittwochabend noch vor Ort seinen Verletzungen. Ein unabhängiger Gutachter soll den Unfallhergang nun rekonstruieren.

+++ Autofahrer wird während Fahrt ohnmächtig - schwer verletzt +++

Ein Autofahrer ist in Charlottenburg während der Fahrt bewusstlos geworden und gegen einen Grundstückszaun geprallt. Am Mittwoch hatte der 53-Jährige laut Polizei vermutlich einen epileptischen Anfall als er auf dem Tegeler Weg in Richtung Jakob-Kaiser-Platz fuhr. An der Ausfahrt Siemensdamm prallte er gegen den Grundstückszaun und wurde anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

+++ Auto brennt in Tiefgarage: Feuerwehr angerückt +++

In einer Tiefgarage in Kreuzberg haben am Donnerstagvormittag mehrere Autos gebrannt. Ein Mensch erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vor Ort behandelt, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Aus umliegenden Gebäuden brachten die Retter zehn weitere Menschen in Sicherheit. Nähere Angaben zu Verletzten lagen zunächst nicht vor. Ein von der Feuerwehr veröffentlichtes Foto zeigte, dass dichter dunkler Rauch aus der Einfahrt zur Tiefgarage in der Charlottenstraße quoll. Die Feuerwehr war mit mehr als 70 Kräften vor Ort. Laut Verkehrsinformationszentrale wurde die Rudi-Dutschke-Straße zwischen Friedrichstraße und Axel-Springer-Straße wegen des Einsatzes in beiden Richtungen gesperrt, Buslinien wurden umgeleitet.

+++ Mann von Nachbarn antisemitisch beleidigt +++

Weil ein Mann in der Nacht zu Donnerstag seinen Nachbarn in Friedrichsfelde antisemitisch beleidigt haben soll, hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Ermittlungen aufgenommen. Gegen 22.15 Uhr soll der 54-Jährige seinen 38 Jahre alten Nachbarn bei einem Streit in einem Wohnhaus an der Baikalstraße antisemitisch beleidigt haben. Der 38-Jährige rief daraufhin die Polizei. Als diese eingetroffen war, gab der Mann laut Polizeiprotokoll wiederholt antisemitische Beschimpfungen von sich. Dann habe er sich in seine Wohnung zurückgezogen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Beleidigung verantworten.

+++ Mann soll Frau in Bus getreten und beleidigt haben +++

Ein Mann soll eine Frau in einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe getreten und beleidigt haben. Am Mittwoch hatten die 32-Jährige und der bislang unbekannte Mann in der Linie M46 im Stadtteil Tempelhof zunächst gestritten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. In der Folge habe der Unbekannte die Frau beleidigt, die Polizei sprach von fremdenfeindlichen Äußerungen. Zudem soll der Mann gegen das Knie der Frau getreten haben - sie wurde leicht verletzt. An der Haltestelle Alt-Tempelhof seien beide ausgestiegen und hätten weiter gestritten. Die Frau habe Anzeige erstattet. Der Staatsschutz ermittele, wie es weiter hieß.

+++ Männer verunglücken mit nicht zugelassenem Motorrad +++

Auf der Schönerlinder Chaussee in Schönerlinde im Kreis Barnim sind in der Nacht zu Donnerstag zwei 38 und 34 Jahre alte Männer mit einem nicht zugelassenen Motorrad verunglückt. Der 38-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, der 34-jährige Sozius kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

+++ In Wohngebäude: Weihnachtsbaum steht in Flammen +++

Am späten Mittwochabend mussten Feuerwehrkräfte zu einem Brand in Oberschöneweide anrücken. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, brannte ein Weihnachtsbaum im Erdgeschoss eines Wohngebäudes. Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte vor Ort. Zwei Personen wurden verletzt und in vom Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

