Polizei-Blog: 35 Kilogramm Shisha-Tabak in Berlin Neukölln beschlagnahmt

Berlin. +++ 35 Kilogramm illegaler Shisha-Tabak beschlagnahmt +++

Am Donnerstagabend hat es eine Razzia in Neukölln gegeben. Es wurden 35 Kilogramm illegaler Shisha-Tabak beschlagnahmt. Ein erster Erfolg für die neu ausgerichtete gemeinsame Ermittlungsgruppe ZIG von Landeskriminalamt und Zollfahndungsamt.

+++ Radfahrer stößt mit Senior zusammen und tritt zu +++

Auf einem Gehweg in Berlin-Prenzlauer Berg hat ein Radfahrer einen Mann angefahren und ihm dann gegen den Kopf getreten. Donnerstagnachmittag fuhr der Unbekannte auf dem Gehweg der Wichertstraße in Richtung Schönhauser Allee als ihm ein Fußgänger entgegen kam, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Er stieß mit dem 75-Jährigen zusammen, wobei sich der Mann noch versuchte am Rad festzuhalten. Darauf trat ihm der Radfahrer gegen den Kopf und flüchtete. Der 75-Jährige wurde mit einer Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht.

+++ Frau in Kreuzberg angefahren +++

Schwerer Unfall in Kreuzberg: Auf dem Kottbusser Damm ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Fußgängerin von einem Fahrzeug eines Carsharing-Unternehmens angefahren worden. Sie wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer blieb unverletzt.

