Verkehr in Berlin Verkehsbehinderungen in Mitte wegen Ausgrabungen

Berlin. Ab Montag, den 14.1.19, wird der Mühlendamm in Höhe des Molkenmarkt auf jeweils zwei Fahrbahnen reduziert. Grund dafür sind umfangreiche archäologische Ausgrabungen. Die Funde stammen aus der Gründungszeit Berlins vor ca. 800 Jahren.

Foto: Google Maps

Zwischen Mühlendamm und Molkenmarkt entstanden damals die ersten Häuser der Siedlung Cölln. Erst 1710 wurde Cölln in die Stadt Berlin eingegliedert.

In der Nacht von Sonntag zu Montag werden die Fahrstreifen eingeschränkt und die Spur in Richtung Aleanderplatz umgeleitet. In der folgenden Nacht, von Montag zu Dienstag, erfolgt die Einengung der Fahrbahn in Richtung Leipziger Straße. Die Poststraße wird gesperrt, und die Zufahrt zum Nikolaiviertel erfolgt über die Rathausstraße.

Bis mindestens Mitte dieses Jahres wird dieser Zustand dann so bleiben. Autofahrer müssen vor allem im Berufsverkehr mit Staus rechnen.

( BM )