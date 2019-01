Betrunkener Mann bedroht Fahrgast in S-Bahn mit Waffe

Berlin. Bundespolizisten haben am Dienstagabend am Bahnhof Ostkreuz einen 43-Jährigen festgenommen, der zuvor einen 56 Jahre alten Mann mit einer Waffe bedroht hatte.

Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 19 Uhr in einer S-Bahn. Demnach pöbelte der 43-Jährige den 56-Jährigen zunächst an, was dieser aber nicht hören konnte, weil er Kopfhörer trug. Kurz darauf hielt ihm der unbekannte Mann eine Waffe vor das Gesicht. Als er diese wieder herunternahm, verließ der 56-jährige am S-Bahnhof Treptower Park den Zug und informierte die Bahnhofsaufsicht über den Vorfall.

Bundespolizisten nahmen daraufhin den 43-Jährigen bei der Einfahrt des Zuges am Bahnhof Ostkreuz fest. In seiner Jackentasche fanden die Beamten die Federdruckwaffe. Darüber hinaus hatte der alkoholisierte 43-Jährige diverse Projektile, Platzpatronen, Pyrotechnik und Betäubungsmittel bei sich. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Die Beamten leiteten gegen den einschlägig polizeibekannten Mann entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und der Verstöße gegen das Waffen-, Sprengstoff- und Betäubungsmittelgesetz ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige in Polizeigewahrsam gebracht. Er soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

( BM )