Mädchen beobachten Einbruch und rufen Polizei – Festnahme

Zwei aufmerksamen Mädchen haben am Dienstag in Niederschönhausen die Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers veranlasst. Gegen 15.40 Uhr bemerkten die beiden 12 und 17 Jahre alten Mädchen in der Friedrich-Engels-Straße, wie sich ein 26-Jähriger an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses zu schaffen machte. Die 17-Jährige wählte daraufhin den Notruf und Polizisten des Abschnitts 13 nahmen den Mann wenig später noch auf dem Grundstück fest.

Die Ermittlungen dauern an.

( BM/seg )