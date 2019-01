Polizei-Blog: Passant will Frau in Straßenbahn in Berlin helfen und wird geschlagen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Passant will helfen und wird geschlagen +++

Eine Frau ist am Dienstagabend von zwei Jugendlichen oder jungen Männern in der Straßenbahn M5 in Höhe der Landsberger Allee (Friedrichshain) rassistisch beleidigt worden. Ein Passant wollte der Frau helfen. Er wurde von einem Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Täter flüchteten. Als die Polizei eintraf, war die Frau bereits verschwunden. Das Videomaterial der BVG-Überwachungskameras wurde angefordert. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

+++ Autofahrer ohne Führerschein fährt Seniorin an +++

Ein 47-jähriger Autofahrer hat am Dienstag beim Abbiegen in Steglitz eine 61-jährige Frau übersehen. Es kam zu einem Zusammenstoß. Die Frau erlitt durch den Aufprall auf den Boden Kopfverletzungen. Mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte fest, dass der Autofahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

+++ Rollerfahrer flüchtet bei Polizeikontrolle und baut mehrere Unfälle +++

Bei einer versuchten Polizeikontrolle am frühen Dienstagabend in Gesundbrunnen flüchtete ein Rollerfahrer und verursachte mehrere Unfälle. Eine Zivilstreife wollte den 45-Jährigen gegen 17.30 Uhr in der Wiesenstraße stoppen, nachdem dieser mit seinem Zweirad zuvor diverse Verkehrsverstöße begangen hatte. Der Mann fuhr bei seiner Flucht in Höhe des S-Bahnhofs Humboldthain zunächst gegen einen Einsatzwagen und stürzte im weiteren Verlauf mit seinem Fahrzeug gegen einen weiteren. Anschließend versuchte er zu Fuß zu flüchten, wurde kurze Zeit später aber von den Beamten festgenommen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Die Polizisten blieben unverletzt, der Rollerfahrer erlitt durch die Unfälle derweil schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Radfahrer erleidet bei Verkehrsunfall schwere Kopfverletzung +++

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Moabit hat ein Radfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der 75-Jährige war gegen 14.30 Uhr auf der Stromstraße in Richtung Rathenower Straße unterwegs und überquerte gerade die Kreuzung Stromstraße/Turmstraße bei grüner Ampel, als ein 20 Jahre alter Autofahrer von links in den Kreuzungsbereich einfuhr und den Mann mit seinem Fahrzeug erfasste. Infolgedessen stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich schwer am Kopf. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Kreuzungsbereich blieb bis 16.30 Uhr gesperrt.

+++ Feuerwehr rückt mit Großaufgebot zum RBB aus +++

Die Feuerwehr musste am Mittwoch in den Morgenstunden mit einem Großaufgebot zum Gebäude des Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) an der Masurenallee in Charlottenburg ausrücken. Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hatten in einem Anbau des zum Theodor-Heuss-Platz gelegenen Fernsehzentrum eine Rauchentwicklung festgestellt und um kurz nach 9 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Wegen der besonderen Bedeutung des Hauses rückte die Feuerwehr mit zwölf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften aus. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers trafen sie um 9.10 Uhr ein.

Der Einsatz stellte sich allerdings als harmlos heraus. Die Feuerwehr habe keinen Brand feststellen können, sagte der Sprecher. Um etwa 9.45 Uhr rückten die Einsatzkräfte wieder ab. Mitarbeiter habe man auch zwischenzeitlich nicht evakuieren müssen.

+++ Mädchen beobachten Einbruch und rufen Polizei – Festnahme +++

Zwei sehr aufmerksamen Mädchen ist es zu verdanken, dass Polizeikräfte in Niederschönhausen am Dienstag einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen konnten. Gegen 15.40 Uhr bemerkten die beiden 12 und 17 Jahre alten Mädchen in der Friedrich-Engels-Straße, wie sich ein 26-Jähriger an der Hauseingangstür eines Einfamilienhauses zu schaffen machte. Die 17-Jährige wählte daraufhin den Notruf und Polizisten des Abschnitts 13 nahmen den Mann wenig später noch auf dem Grundstück fest. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Feuer im Haarentfernungsstudio +++

In einem Haarentfernungsstudio in der Krossener Strasse in Friedrichshain ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung im Haus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, berichtet unser Polizeireporter. Verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte löschen den Brand in der Krossener Straße.

Foto: Thomas Peise

+++ Unbekannter überfällt Bank mit Schusswaffe - keine Beute +++

Ein mit einem Schal maskierter Unbekannter hat in Steglitz eine Bank überfallen. Beute machte der Mann aber nicht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Täter habe am späten Dienstagnachmittag gegen 17.50 Uhr die 58 und 53 Jahre alten Angestellten der Bankfiliale in der Schlossstraße mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Da beide Mitarbeiter nicht schnell genug reagierten, sah der Räuber von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute.

+++ Kinderwägen in Mitte angezündet +++

Unbekannte haben am Dienstagabend in Gesundbrunnen in einem Hausflur zwei Kinderwägen angezündet. Mieter des Hauses an der Bornemannstraße in Mitte bemerkten gegen 19 Uhr den Brand und riefen die Feuerwehr. Ein einjähriges Kleinkind kam wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. Ein Anwohner wurde wegen Übelkeit und Kopfschmerzen ambulant behandelt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.

+++ Tödlicher Verkehrsunfall in Grunewald +++

Eine 85 Jahre alte Frau ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Grunewald nacheinander von zwei Autos erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte, überquerte die Frau am späten Dienstagnachmittag gegen 17.45 Uhr die Fahrbahn der Warmbrunner Straße. Demnach sollen Zeugen beobachtet haben, wie die Fußgängerin bei Rot und neben dem Fußgängerüberweg quer die Straße passierte. Ein linksabbiegender 82-jähriger Autofahrer erfasste sie. Die 85-Jährige wurde in den Gegenverkehr geschleudert und dort zum zweiten Mal von einem Auto angefahren. Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus, wo sie kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen erlag.

+++ Bewaffneter Überfall auf Apotheke +++

Ein Unbekannter hat in Lichtenberg eine Apotheke überfallen und die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht. Der Täter verwickelte am Dienstagnachmittag um 17 Uhr die Angestellte der Apotheke in der Straße Alt-Friedrichsfelde zunächst in ein Gespräch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Anschließend zog er eine Schusswaffe und forderte von der Frau Geld. Nachdem sie der Aufforderung nachkam, flüchtete der Räuber. Über die Höhe der Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Angestellte blieb unverletzt.

