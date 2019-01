In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Feuer im Haarentfernungsstudio +++

In einem Haarentfernungsstudio in der Krossener Strasse in Friedrichshain ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung im Haus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, berichtet unser Polizeireporter. Verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte löschen den Brand in der Krossener Straße.

Foto: Thomas Peise

Mehr Polizeiberichte finden Sie hier

( BM )