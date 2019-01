Polizei-Blog: Lkw-Fahrer nach Verkehrsunfall auf A10 gestorben

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Lkw-Fahrer nach Verkehrsunfall auf A10 gestorben +++

Der am Montag bei dem schweren Lastwagen-Unfall auf dem südlichen Berliner Ring verletzte Lkw-Fahrer ist an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 1961 geborene Mann war nahe der Abfahrt Ludwigsfelde-West (Teltow-Fläming) auf zwei vermutlich verkehrsbedingt haltende Lastwagen aufgefahren. Dabei wurde das Führerhaus stark beschädigt. Während der Bergungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn der A10 nach Magdeburg gesperrt. Andere Verkehrsteilnehmer blieben unversehrt. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei bisher keine Angaben machen.

+++ Ohne Fahrerlaubnis unterwegs – Mann flieht vor der Polizei +++

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist in Hellersdorf vor der Polizei geflohen, da er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag mitteilte, endete die Fahrt mit dem Audi am Montagnachmittag an einem Baum in der Ehm-Welk-Straße. Die Beamten stellten bei dem 40-Jährigen zwei Tüten mit Amphetaminen sicher. Auch das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, da er in der Vergangenheit des Öfteren ohne Fahrerlaubnis fuhr. Zuvor wollten die Zivilbeamten den Mann gegen 17.25 Uhr in der Tollensestraße Ecke Teterower Ring kontrollieren. Der 40-Jährige entzog sich zunächst der Kontrolle und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Nach der kurzen Verfolgungsjagd wurde er vorläufig festgenommen. Möglicherweise stand der Mann unter Drogeneinfluss.

+++ Feuerwehreinsatz - Brand in Wohnlaube in Rudow +++

In Rudow musste am Montagabend die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Neuhofer Straße anrücken. Dort hatte gegen 23.14 Uhr das Dach einer 50 Quadratmeter großen Wohnlaube gebrannt. Zum Zeitpunkt des Feuers waren keine Personen im Gebäude, wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte. Ein Propangasbehälter wurde sicher gestellt. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte vor Ort. Die Brandursache war zunächst unklar.

#Update

In #Rudow brannte das Dach einer 50 m² Wohnlaube. Es waren keine Personen im Gebäude. 1 Propangasbehälter wurde in Sicherheit gebracht. Eingesetzt 12 PA und 2 C-Rohre, 40 Einsatzkräfte auch der #FF_Rudow und #FF_Altglienicke. Nachlöscharbeiten dauern noch etwa 1 Stunde. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 7, 2019

+++ Holz-Laster blockiert nach Unfall A24 Hamburg-Berlin +++

Nach einem Lastwagen-Unfall ist am Dienstagmorgen die Autobahn 24 zwischen Berlin und Hamburg in Höhe Stolpe (Ludwigslust-Parchim) in beiden Richtungen gesperrt worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, geriet der mit Holz beladene Lastwagen ins Schleudern, fuhr in die Mittelleitplanke und kippte um. Der Fahrer wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Die Schadenshöhe sei noch unklar, werde sich aber voraussichtlich auf mehrere Zehntausend Euro belaufen, hieß es.

( BM )