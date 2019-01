In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

Kriminalität Mann beißt Bahnmitarbeiter in die Hand

Berlin. Ein angetrunkener und unter Drogen stehender Mann hat am Ostbahnhof einen Sicherheitsmitarbeiter der Bahn in die Hand gebissen. Der 30-jährige zog sich dabei trotz Sicherheitshandschuhen eine Risswunde zu und musste ärztlich behandelt werden, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

Demnach hatten zunächst zwei Bahnmitarbeiter den 19-Jährigen am Samstagmorgen angesprochen. Als einer der Mitarbeiter ihn stützen wollte, wurde der junge Mann laut Polizei sofort aggressiv und biss zu. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab 1,2 Promille. Zudem regierte ein Drogenschnelltest positiv auf Kokain. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Körperverletzung.

Mehr Polizeiberichte:

Vermisster Reinickendorfer tot in Kaiserslautern gefunden

( dpa )