Kopfschuss in Zehlendorf: Polizei sucht Verwandlungskünstler und lobt Belohnung aus

Berlin. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Berlin suchen Ermittler des Landeskriminalamts Berlin nach dem mittlerweile 67-jährigen Vladimir Svintkovski. Er steht im dringenden Tatverdacht, am 6. Mai 1999 in Zehlendorf den Medikamentenhändler Piotr Blumenstock durch Kopfschuss getötet zu haben.

Der Gesuchte ist polnischer Staatsbürger mit russischen Wurzeln. Er ist ein Verwandlungskünstler, trägt regelmäßig verschiedene Perücken und verändert sein Barthaar. Möglicherweise hat er sein Gesicht mit Hilfe plastischer Chirurgie verändert und sieht deutlich jünger aus. In der Vergangenheit nutzte der Tatverdächtige eine Vielzahl von Aliaspersonalien, sodass auch davon ausgegangen werden muss, dass er unter hier nicht bekannten Personalien lebt.

Die Fotos stammen aus den 1990er-Jahren. Seine markanten roten Haare und der Bart werden vermutlich mittlerweile erblasst oder ergraut sein. Vladimir Svintkovski ist ungefähr 1,76 Meter groß und spricht mehrere Sprachen, darunter Deutsch, Polnisch und Russisch.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat führen, hat die Staatsanwaltschaft Berlin eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro ausgelobt.

Hinweise an das Landeskriminalamt Berlin unter der Telefonnummer (030) 4664-973209, per Fax unter der Nummer (030) 4664-973299, per E-Mail fahndung-blume@polizei.berlin.de oder auch an jede andere Polizeidienststelle.

( BM )