Polizei-Blog: Kind verletzt - Schwangere verursacht Pkw-Unfall in Lichterfelde

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Schwangere verursacht Pkw-Unfall - Auch Kleinkind im Auto +++

Eine schwangere 32-Jährige hat am Montagmorgen in Lichterfelde mit ihrem VW einen Unfall verursacht. Sie und ihr einjähriger Sohn erlitten dabei Verletzungen. Laut der Polizei soll die Fahrerin gegen 9 Uhr beim Wenden in der Osdorfer Straße einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Autos. Das Kleinkind zog sich dabei leichte Verletzungen im Gesicht zu, die Schwangere erlitt Nackenschmerzen und Kreislaufprobleme. Mutter und Sohn wurden in ein Krankenhaus gebracht, weitere Verletzte gab es nicht.

+++ Feuer in Wohngebäude - Eine Person verletzt +++

Brand in einem Wohngebäude in Gropiusstadt: In dem Haus im Anna-Siemsen-Weg sollen laut Berliner Feuerwehr am Montag Einrichtungsgegenstände im ersten Obergeschoss gebrannt haben. Zwei Personen mussten vor Ort medizinisch behandelt werden, eine davon wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Im #Anna_Siemsen_Weg in #Gropiusstadt brannten Einrichtungsgegenstände im 1. OG eines Wohngebäudes. 2 Personen wurden vom #Rettungsdienst vor Ort behandelt, eine davon wird mit dem Verdacht einer #Rauchgasvergiftung in ein Krhs. transportiert.

Eingesetzt: 1 #Kübelspritze#EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 7, 2019

+++ Rote Ampel ignoriert? Radfahrer in Haselhorst schwer verletzt +++

Ein Radfahrer ist in Haselhorst schwer verletzt worden, nachdem er wahrscheinlich eine rote Ampel ignoriert hatte. Er sei mit einem BMW zusammengeprallt, teilte die Polizei am Montag weiter mit. Der Wagen mit einem 43-Jährigen am Steuer sei am Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr auf der Gartenfelder Straße unterwegs gewesen, als der 32-jährige Radfahrer aus der Einmündung Saatwinkler Damm kam. Bei dem Zusammenstoß erlitt er Verletzungen an Kopf und Rumpf und wurde zunächst vor Ort von Rettungskräften versorgt, bevor er anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

+++ Feuer auf Baustelle - Brandstiftung mit politischer Motivation? +++

In Friedrichshain hatte es am Sonntagabend auf einer Baustelle in der Krachtstraße gebrannt. Laut der Polizei bemerkte ein Passant gegen 19.50 Uhr die Flammen auf einem Grundstück und alarmierte daraufhin die Feuerwehr und Polizei. Gebrannt hatten drei Rollen Dämmstoff. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt geht von einer Vorsatztat aus und überprüft prüft derzeit das Vorliegen einer politischen Motivation.

+++ Polizei fahndet nach Verwandlungskünstler +++

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Berlin fahnden Ermittler des Landeskriminalamts Berlin nach dem mittlerweile 67-jährigen Wladimir Svintkovski. Der gebürtige Pole soll am 6. Mai 1999 in Zehlendorf einen Medikamentenhändler per Kopfschuss getötet haben. Svintkovski gilt als Verwandlungskünstler, der immer wieder sein Aussehen verändert und hat möglicherweise sein Gesicht mit Hilfe von plastischer Chirurgie verändert. Mehr Infos gibt es hier.

