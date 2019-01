Polizei-Blog: 19-Jähriger beißt Bahnmitarbeiter am Ostbahnhof in die Hand

Einsatzwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht bei einem Einsatz am Hauptbahnhof Frankfurt am Abend, Hessen, Deutschland *** Police car with blue light on during a mission at Frankfurt Central Station in the evening Hesse Germany

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ 19-Jähriger beißt Bahnmitarbeiter in die Hand +++

Am Ostbahnhof in Friedrichshain wurde ein Bahnmitarbeiter in der Nacht zu Sonnabend von einem 19-Jährigen in die Hand gebissen und verletzt. Nachdem zwei Bedienstete der DB Sicherheit den stark alkoholisierten Mann gegen 2.20 Uhr ansprachen, reagierte dieser laut der Bundespolizei sofort aggressiv und biss einem der beiden Mitarbeiter in die rechte Hand. Der 30-Jährige erlitt trotz Handschuh eine Risswunde und musste ärztlich versorgt werden. Gegen den Angreifer, der nach einem Drogenschnelltest zu urteilen zuvor Kokain konsumiert hatte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Er wurde nach einer kurzzeitigen Festnahme wieder freigelassen.

+++ Fußgängerin in Gesundbrunnen von Auto erfasst +++

Eine 49 Jahre alte Fußgängerin ist am Montagmorgen in Gesundbrunnen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Gegen 8.30 Uhr war eine 38-Jährige mit ihrem Ford in der Schulzendorfer Straße unterwegs, als die Frau plötzlich die Fahrbahn betrat und daraufhin angefahren wurde. Sie erlitt eine Kopfplatzwunde und Prellungen und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Ford-Fahrerin blieb unverletzt.

+++ Eine Person bei Feuer über Drehleiter gerettet +++

Bei dem Brand einer Wohnung an der Paulsborner Straße in Wilmersdorf sind vier Personen von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, wurde eine Person über eine Drehleiter gerettet. Eine Person wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die brennenden Einrichtungsgegenstände wurden gelöscht. 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.

+++ Körperliche Auseinandersetzung an Warschauer Straße - 21-Jähriger im Gesicht verletzt +++

Aus einem verbalen Streit am Sonntagmorgen am S-Bahnhof Warschauer Straße in Friedrichshain wurde anschließend eine körperliche Auseinandersetzung. Eine Person wurde dabei im Gesicht verletzt. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, soll eine 21-Jährige gegen 5.30 Uhr einem ebenfalls 21-Jährigen als Folge eines Streits mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Auch ein 26-Jähriger schlug den jungen Mann im weiteren Verlauf mit der Faust ins Gesicht und drohte anschließend mit einer abgebrochenen Bierflasche. Das Opfer erlitt eine blutende Platzwunde im Gesicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Gegen den 26 Jahre alten Angreifer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet, auch die 21-jährige erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

+++ Schwangere verursacht Pkw-Unfall - Auch Kleinkind im Auto +++

Eine schwangere 32-Jährige hat am Montagmorgen in Lichterfelde mit ihrem VW einen Unfall verursacht. Sie und ihr einjähriger Sohn erlitten dabei Verletzungen. Laut der Polizei soll die Fahrerin gegen 9 Uhr beim Wenden in der Osdorfer Straße einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Autos. Das Kleinkind zog sich dabei leichte Verletzungen im Gesicht zu, die Schwangere erlitt Nackenschmerzen und Kreislaufprobleme. Mutter und Sohn wurden in ein Krankenhaus gebracht, weitere Verletzte gab es nicht.

+++ Feuer in Wohngebäude - Eine Person verletzt +++

Brand in einem Wohngebäude in Gropiusstadt: In dem Haus im Anna-Siemsen-Weg sollen laut Berliner Feuerwehr am Montag Einrichtungsgegenstände im ersten Obergeschoss gebrannt haben. Zwei Personen mussten vor Ort medizinisch behandelt werden, eine davon wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Im #Anna_Siemsen_Weg in #Gropiusstadt brannten Einrichtungsgegenstände im 1. OG eines Wohngebäudes. 2 Personen wurden vom #Rettungsdienst vor Ort behandelt, eine davon wird mit dem Verdacht einer #Rauchgasvergiftung in ein Krhs. transportiert.

Eingesetzt: 1 #Kübelspritze#EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 7, 2019

+++ Rote Ampel ignoriert? Radfahrer in Haselhorst schwer verletzt +++

Ein Radfahrer ist in Haselhorst schwer verletzt worden, nachdem er wahrscheinlich eine rote Ampel ignoriert hatte. Er sei mit einem BMW zusammengeprallt, teilte die Polizei am Montag weiter mit. Der Wagen mit einem 43-Jährigen am Steuer sei am Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr auf der Gartenfelder Straße unterwegs gewesen, als der 32-jährige Radfahrer aus der Einmündung Saatwinkler Damm kam. Bei dem Zusammenstoß erlitt er Verletzungen an Kopf und Rumpf und wurde zunächst vor Ort von Rettungskräften versorgt, bevor er anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

+++ Feuer auf Baustelle - Brandstiftung mit politischer Motivation? +++

In Friedrichshain hatte es am Sonntagabend auf einer Baustelle in der Krachtstraße gebrannt. Laut der Polizei bemerkte ein Passant gegen 19.50 Uhr die Flammen auf einem Grundstück und alarmierte daraufhin die Feuerwehr und Polizei. Gebrannt hatten drei Rollen Dämmstoff. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt geht von einer Vorsatztat aus und überprüft prüft derzeit das Vorliegen einer politischen Motivation.

+++ Polizei fahndet nach Verwandlungskünstler +++

Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Berlin fahnden Ermittler des Landeskriminalamts Berlin nach dem mittlerweile 67-jährigen Wladimir Svintkovski. Der gebürtige Pole soll am 6. Mai 1999 in Zehlendorf einen Medikamentenhändler per Kopfschuss getötet haben. Svintkovski gilt als Verwandlungskünstler, der immer wieder sein Aussehen verändert und hat möglicherweise sein Gesicht mit Hilfe von plastischer Chirurgie verändert. Mehr Infos gibt es hier.

( BM )