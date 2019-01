Das sind die Polizeimeldungen von Montag, 07.01.2019

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Rote Ampel ignoriert? Radfahrer in Haselhorst schwer verletzt +++

Ein Radfahrer ist in Haselhorst schwer verletzt worden, nachdem er wahrscheinlich eine rote Ampel ignoriert hatte. Er sei mit einem BMW zusammengeprallt, teilte die Polizei am Montag weiter mit. Der Wagen mit einem 43-Jährigen am Steuer sei am Sonntagnachmittag gegen 17.10 Uhr auf der Gartenfelder Straße unterwegs gewesen, als der 32-jährige Radfahrer aus der Einmündung Saatwinkler Damm kam. Bei dem Zusammenstoß erlitt er Verletzungen an Kopf und Rumpf und wurde zunächst vor Ort von Rettungskräften versorgt, bevor er anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde.

+++ Feuer auf Baustelle - Brandstiftung mit politischer Motivation? +++

In Friedrichshain hatte es am Sonntagabend auf einer Baustelle in der Kantstraße gebrannt. Laut der Polizei bemerkte ein Passant gegen 19.50 Uhr die Flammen auf einem Grundstück und alarmierte daraufhin die Feuerwehr und Polizei. Gebrannt hatten drei Rollen Dämmstoff. Der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt geht von einer Vorsatztat aus und überprüft prüft derzeit das Vorliegen einer politischen Motivation.

( BM )