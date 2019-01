Jugendliche schlagen mit Nothämmern S-Bahn-Scheiben ein

Die Jugendlichen ließen unter anderem am Mexikoplatz und am Bahnhof Lichterfelde ihrer Zerstörungswut freien Lauf. Es gab Verspätungen.

Berlin. Auf der Strecke der Linie S1 sind in Steglitz-Zehlendorf an verschiedenen Bahnhöfen die Scheiben mehrerer Züge zerstört worden. Die Folge waren Zugausfälle und Verspätungen am Samstag. In einem Betriebswerk der S-Bahn wurden zudem an einem weiteren Zug zerstörte Scheiben festgestellt, wie die Bundespolizei mitteilte. Sie ermittelt nun, ob die Taten zusammenhängen.

Zwei 15-Jährige beschädigten laut Bundespolizei am Samstagabend mit Nothämmern fünf Scheiben einer S-Bahn am Bahnhof Mexikoplatz im Stadtteil Zehlendorf. Zeugen alarmierten die Polizei, die die beiden festnehmen konnte. Einer hatte auch noch Drogen dabei. Gegen die Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Sie wurden später ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Etwa zwei Stunden zuvor meldeten Zeugen, dass am Bahnhof Lichterfelde West im Stadtteil Lichterfelde eine Gruppe Unbekannter zehn Scheiben einer S-Bahn zerstört habe - und obendrein noch die Scheiben eines Aufsichtshäuschens auf dem Bahnsteig.

( BM/dpa )