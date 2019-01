Drei Schwerverletzte bei Unfall in Wedding

Eine Golffahrerin gerät in den Gegenverkehr und stößt mit einem Lkw zusammen. Drei Menschen mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Drei Menschen sind am Sonnabendvormittag in Wedding schwer verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, war eine 68-Jährige mit ihrem Golf gegen 9.50 Uhr in der Sylter Straße Richtung Nordufer aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern geraten. Dabei fuhr sie in den Gegenverkehr wo sie mit einem entgegenkommenden LKW zusammenstieß.

Die 68-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensbedrohliche Kopfverletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Auch der 34 Jahre alte Lkw-Fahrer und seine schwangere 30 Jahre alte Beifahrerin mussten mit Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallort war bis 15.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Mehr Polizeimeldungen

( BM )