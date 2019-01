Polizei-Blog: Dachstuhl brennt in Buckow

In unserem Blog finden Sie die die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Dachstuhlbrand in Buckow +++

In Buckow ist es am Sonnabend zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen. Die Feuerwehr ist im Doevelweg mit vier Staffeln im Einsatz. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Hausbewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Sie werden vom Rettungsdienst betreut.

Foto: Peise

+++ Vermummte überfallen Spätkauf in Mitte +++

Zwei mit einem Schlagstock und einer Schusswaffwe bewaffnete Personen haben am Freitagabend einen Späti an der Altwen Jakobstraße in Mitte überfallen. Gegen 19.45 Uhr bedrohten sie einen Angestellten und raubten Tabakwaren und Bargeld aus der Kasse. Der 51 Jahre alte Angestellte flüchtete mit dem Restgeld aus der Kasse auf die Straße, wohin ihm die Täter kurz folgten. Im Anschluss machten sie sich mit ihrer Beute aus dem Staub.

+++ Bett in Kreuzberger Hostel brennt +++

In einem Hostel in Kreuzberg hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt. „Eine Person wurde vor Ort medizinisch versorgt“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Vermutlich sei in dem Hostel am Spreewaldplatz ein Bettgestell in Brand geraten. Die Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

+++ Mutmaßliche Autoknacker festgenommen +++

Im Weißenseer Weg in Fennpfuhl beobachteten Polizisten am späten Freitagabend zwei dunkel gekleidete Männer, die sich an einem Renault-Lieferwagen zu schaffen machten und sich dann in ihrem Wagen wieder entfernten. Alarmierte Kollegen stoppten das Auto an der Landsberger Allee und fanden im Inneren mutmaßliches Einbruchswerkzeug und diverse Autoradios. Die beiden 26 und 29 Jahre alten Männer wurden festgenommen.

+++ Kino International mit Graffiti besprüht +++

Eine 28-Jährige ist beim Besprühen des Kinos International auf der Karl-Marx-Allee erwischt worden. Die junge Frau stehe im Verdacht, die denkmalgeschützte Fassade zusammen mit drei weiteren Sprayern mit einem 20 Meter langen, rosafarbenen Schriftzug besprüht zu haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Eine Streife bemerkte die Tat am Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr, woraufhin die Gruppe davonlief. Die Frau konnte jedoch gestellt werden und ist, wie sich herausstellte, schon wegen ähnlicher Graffiti-Taten vorbestraft. In ihrer Tasche fanden die Polizisten Spraydosen und Permanentmarker. Die mutmaßliche Sprayerin bestritt jedoch, die Tat begangen zu haben. Sie sei nur spazieren gewesen, sagte sie nach Angaben der Polizei.

+++ Mützenräuber überfällt Apotheke +++

Mit einer tief ins Gesicht gezogenen Mütze hat am Freitagabend kurz vor 18 Uhr ein Mann eine Apotheke an der Ahrensfelder Chaussee in Marzahn überfallen. Der Mann drohte mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld aus den Kassen. Anschließend flüchtete der Räuber.

+++ Fußgängerin von Auto angefahren +++

In Reinickendorf ist am Freitagabend gegen 20.20 Uhr eine 69 Jahre alte Fußgängerin von einem Auto angefahren worden. Die Frau wollte die Scharnweberstraße, achtete aber nach Angaben der Polizei nicht auf den Verkehr, sodass sie von einem VW Caddy erfasst wurde. Durch den Sturz zog sich die 69-Jährige einen Oberschenkelbruch zu, der im Krankenhaus behandelt werden muss.

+++ Zeuge hält betrunkenen Einbrecher fest +++

Ein Betrunkener ist in ein Delikatessengeschäft in Charlottenburg eingebrochen. Am frühen Samstagmorgen gegen 3.20 Uhr sei der 22-Jährige in das Geschäft an der Kantstraße eingedrungen und wollte Wein und Lebensmittel stehlen, teilte die Polizei am Samstag mit. Kurz bevor der mutmaßliche Einbrecher fliehen wollte, bat ein 45 Jahre alter Zeuge einen Taxifahrer, die Polizei zu verständigen und hinderte den jungen Mann bis zum Eintreffen der Polizisten an der Flucht. Diese nahmen ihn vorläufig fest. Ein erster Alkoholtest ergab 1,5 Promille.

( BM )