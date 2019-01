Polizei-Blog: Vermummte überfallen Spätkauf in Mitte

In unserem Blog finden Sie die die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht.

+++ Vermummte überfallen Spätkauf in Mitte +++

Zwei mit einem Schlagstock und einer Schusswaffwe bewaffnete Personen haben am Freitagabend einen Späti an der Altwen Jakobstraße in Mitte überfallen. Gegen 19.45 Uhr bedrohten sie einen Angestellten und raubten Tabakwaren und Bargeld aus der Kasse. Der 51 Jahre alte Angestellte flüchtete mit dem Restgeld aus der Kasse auf die Straße, wohin ihm die Täter kurz folgten. Im Anschluss machten sie sich mit ihrer Beute aus dem Staub.

+++ Bett in Kreuzberger Hostel brennt +++

In einem Hostel in Kreuzberg hat es in der Nacht zum Samstag gebrannt. „Eine Person wurde vor Ort medizinisch versorgt“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Vermutlich sei in dem Hostel am Spreewaldplatz ein Bettgestell in Brand geraten. Die Rettungskräfte waren mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

( BM )