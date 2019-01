Das sind die Polizeimeldungen von Donnerstag, 3.1.2019

In unserem Blog finden Sie die die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Eine Übersicht .

+++ Totalschaden bei Mietwagen - Fahrer flüchtet +++

In der Nacht zu Donnerstag ist es an der Breite Straße in Schmargendorf einem schweren Unfall gekommen. Ein Fahrzeug eines Car-Sharing Unternehmens prallte in einer Kurve nahezu ungebremst gegen eine Laterne und riss sie dabei um. Zeugen riefen die Feuerwehr. Als die Rettet eintrafen, waren Fahrer und Beifahrer verschwunden. Die Polizei suchte die Umgegend ab, allerdings ohne Erfolg. An dem Pkw entstand Totalschaden.

+++ Mann bei Explosion schwer verletzt +++

An der Max-Sabersky-Allee in Teltow ist ein Mann bei der Explosion einer Gartenlaube schwer verletzt worden.

Foto: Thomas Peise

Bei einer Explosion auf einem Grundstück mit Gartenhaus in Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ist ein Mann verletzt worden. Vermutlich sei dort am Mittwochabend eine Gasflasche detoniert, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Laube wurde komplett zerstört. Wie es dazu kam, sei noch unklar. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer seine Verletzungen waren, konnte der Sprecher nicht sagen.

+++ Räuber überfallen Imbiss - Angestellte geschlagen +++

Bei einem Überfall auf einen Imbiss am Kurt-Schumacher-Damm in Reinickendorf ist eine Angestellte geschlagen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll zunächst einer der beiden maskierten Täter an den Verkaufstresen herangetreten sein und die 30-jährige Frau mit einer Waffe bedroht haben. Der andere soll ihr schließlich ins Gesicht geschlagen haben. Die beiden bedienten sich dann an der Kasse und fuhren in einem Auto davon. Zur Höhe der Beute konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Frau wurde vor Ort von einem Arzt behandelt.

+++ Mann von BVG-Bus angefahren +++

Ein Fußgänger ist am Mittwoch in Charlottenburg vor einen Bus der BVG gelaufen und dabei schwer am Kopf verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gekommen und nicht ansprechbar, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Mann, dessen Identität und Alter zunächst unklar waren, habe am Morgen versucht, die Hardenbergstraße zu überqueren. Zeugen hätten vermutet, der Mann sei betrunken gewesen. Busfahrer und Fahrgäste blieben den Angaben zufolge unverletzt.

+++ Kassiererin bei Überfall mit Schusswaffe bedroht +++

Ein Unbekannter hat in Treptow ein Lebensmittelgeschäft überfallen und eine 25 Jahre alte Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht. Wie die Polizei mitteilte, war der Täter am Mittwochabend zunächst als angeblicher Kunde an die Kasse des Geschäfts am Dammweg erschienenh. Dort bedrohte er die Frau dann mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Geld. Als sie seiner Aufforderung nicht schnell genug nachkam, griff er schließlich selbst zu und flüchtete. Die 25-Jährige erlitt einen Schock. Wie viel Geld der Täter erbeutete, war nach ersten Angaben der Polizei unklar.

( BM )