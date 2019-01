Mann schlägt Passanten und wird selbst getreten

Ein 27-Jähriger hat am Mittwochmorgen mehrere Passanten auf dem S-Bahnhof Gesundbrunnen geschlagen - und erhielt dafür Tritte ins Gesicht. Der Bundespolizei hatte der Mann eine vierköpfige Gruppe gegen 5.30 Uhr angesprochen und ein Handy gefordert, weil er jemanden anrufen wollte. Dabei drohte er auch gleich mit Schlägen, falls er das Handy nicht bekäme.

Die Gruppe bat darauf weitere Personen um Hilfe. Als ein 26-Jähriger einschritt, erhielt er einen Faustschlag gegen die Schulter. Der 26-Jährige hielt daraufhin den 27-Jährigen fest und forderte ihn auf, sich zu beruhigen und die Gruppe in Ruhe zu lassen. Doch als er den Mann losließ, schlug er wieder zu. Dieses Mal traf er einen 29-Jährigen mit der Faust im Gesicht, was zu einer blutenden Unterlippe führte. Erneut forderte der 27-Jährige ein Handy von einer ebenfalls 27-jährigen Frau und ihrem 24 Jahre alten Begleiter. Die beiden versuchten daraufhin zu flüchten, worauf der Angreifer ihnen zwei Glasflaschen nachwarf, berichtet die Bundespolizei weiter. Die trafen den 26-Jährigen am Ellenbogen. Als der aggressive Mann auf die Gruppe zurannte, brachte ihn der 26-Jährige zu Boden und fixierte ihn. Daraufhin traten die 27-Jährige und eine unbekannte Person dem Mann ins Gesicht, was ihm Prellungen einbrachte.

Eine ärztliche Behandlung lehnte der 27-Jährige ab. Die Bundespolizei fand bei ihm ein Tütchen mit Drogen, das sie beschlagnahmten. Es folgen Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung.

Weitere Polizeimeldungen vom Mittwoch in unserem Polizeiblog