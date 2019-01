Der Mann wurde an der Genthiner Straße beleidigt und zusammengeschlagen. DerTäter entkam.

Berlin-Mitte Mann in Tiergarten rassistisch angegriffen

Berlin. Ein Unbekannter hat einen 36-jährigen Mann rassistisch beleidigt und angegriffen. Zeugen hätten die Tat in Berlin-Tiergarten beobachtet, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch.

Der Angreifer habe das Opfer am Dienstagmorgen an der Genthiner Straße Ecke Kurfürstenstraße plötzlich geschlagen, getreten und beschimpft. Nach dem Angriff sei der Mann in Begleitung einer Frau zur U-Bahn gegangen und entkommen.

Der Angegriffene wurde in einem Krankenhaus behandelt, konnte diese aber später wieder verlassen. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.

( dpa )