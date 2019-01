Mieter setzt Weihnachtsbaum mit Wunderkerze in Brand

In Charlottenburg hat das neue Jahr für einen Mann gar nicht gut begonnen. Versehentlich setzte er seinen Weihnachtsbaum in Brand.

Berlin. Gegen 22.15 Uhr hat am Neujahrsabend in Charlottenburg in einer Wohnung an der Bismarckstraße ein Weihnachtsbaum gebrannt. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Die Einsatzkräfte warfen den Baum und einen Teppich vom Balkon der Wohnung auf den Fußweg.

Zeugen berichteten, der Mieter habe mit einer Wunderkerze hantiert, dabei sei der Weihnchtsbaum in Brand geraten. Ein eigener Löschversuch mit einem bereitgestellten Wassereimer blieb erfolglos. Der Baum war offenbar schon sehr ausgetrocknet und brannte sofort lichterloh. Zwei Personen wurden nach ersten Erkenntnissen verletzt.

( BM )