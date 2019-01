Mann rast in Fußgängergruppe - Frau (29) gestorben

Zwei Tage Tage nachdem ein Autofahrer in Gesundbrunnen in eine Gruppe gefahren ist, ist eine schwerverletzte Frau nun verstorben.

Berlin. Eine 29 Jahre Frau, die in der vergangenen Woche in der Nacht von Freitag zu Sonnabend bei einem Unfall in Gesundbrunnen lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, ist am Silvester-Nachmittag in einem Krankenhaus in Mitte gestorben.

Bei dem Unfall am 29. Dezember waren außer der Frau vier weitere Personen schwer verletzt worden. Die Ermittlungen zum Unfall dauern an.

Demnach war ein 30 Jahre alter Mann gegen 2.30 Uhr mit seinem BMW auf der Osloer Straße unterwegs. Zeugen gaben an, dass der Fahrer an der Prinzenallee eine rote Ampel missachtet haben soll. Auf der Kreuzung geriet der Wagen ins Schlingern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr direkt in eine fünfköpfige Gruppe, die auf dem Fußweg stand und gerade bei einer für sie grüner Ampel die Osloer Straße überqueren wollte. Danach kam der BMW an einem Gartentor eines Biergartens zum Stehen.

Die fünf Personen, zwei 28 und 29 Jahre alte Frauen sowie zwei 28-Jährige und ein 31 Jahre alter Mann erlitten schwere Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Die Unfallursache ist laut Polizei bislang völlig unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer nicht betrunken. Zunächst gab es laut Polizei auch keine Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten stand. Der Mann habe sich freiwillig einer Blutprobe unterzogen. Die Analyse der Probe wird nach Aussage der Polizeisprecherin jedoch einige Zeit dauern. Nach einer Vernehmung wurde der 30-Jährige gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung entlassen. Sein Wagen wurde sichergestellt, um ein technisches Gutachten erstellen zu lassen.

( BM )