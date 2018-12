Leipziger Straße Offenbar mehrere Verletzte bei Brand in Hochhaus in Mitte

Berlin. Die Berliner Feuerwehr ist aktuell mit etwa 80 Einsatzkräften an der Leipziger Straße in Mitte im Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehr brennt es dort in einer Wohnung in der achten Etage in einem Hochhaus. Mehrere Bewohner sollen in ihren Wohnungen eingeschlossen sein. Feuerwehrleute seien mit Schutzmasken im Haus unterwegs.

Die Feuerwehr spricht von mehreren verletzten Personen. Elf weitere sollen ersten Angaben zufolge in Sicherheit gebracht worden sein. Zu der Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Wegen der Löscharbeiten musste die Leipziger Straße in Richtung Potsdamer Platz gesperrt werden.

#Brand in #Mitte

Es brennt im 8. OG eines #Hochhauses. Eine Personsuche sowie die Brandbekämpfung sind eingeleitet. Wir sind mit 40 Kräften im #Einsatz.

Update folgt... pic.twitter.com/iCBUv3g3HN — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 31, 2018

( ag )