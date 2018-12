Spandau Arcaden Maskierte greifen bei Einbruch in Elektromarkt Wachmann an

Berlin. Vier Männer sind in der Nacht zu Montag in ein Elektrogeschäft in den Spandau Arcaden an der Klosterstraße eingebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die maskierten Täter verschafften sich gegen 0.30 Uhr Zutritt zu dem Geschäft und schlugen mehrere Glasvitrinen ein, um an hochwertige Mobiltelefone zu kommen.

Nach dem Einbruch flüchteten die Männer und wurden im Erdgeschoss von einem Wachmann bemerkt. Der 27-Jährige versuchte, einen der Maskierten festzuhalten, was die übrigen Täter dazu veranlasste, auf den 27-Jährigen einzuschlagen. Außerdem besprühten sie den Wachmann mit Reizgas.

Bei der Auseinandersetzung verloren die Maskierten einen Teil der Beute, entkamen jedoch, stiegen in ein Fluchtauto und brausten davon.

Der Wachmann erlitt Verletzungen an der Schulter sowie am Arm und klagte über Schmerzen am Hinterkopf. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch zunächst ab. Die Polizei ermittelt und sicherte bereits Videoaufzeichnungen der Überwachungskameras.

( BM )