Polizei-Blog: Das sind die Polizeimeldungen von Montag, 31.12.2018

Ein Lkw-Fahrer ist in Reinickendorf verunglückt.

Das sind die Meldungen vom 31. Dezember von Polizei und Feuerwehr in Berlin. Hier finden Sie eine Übersicht in unserem Blog.

Berlin. +++ Lkw-Fahrer hat während der Fahrt Gesundheitsprobleme +++

Ein Lkw-Fahrer hat am Sonntagabend während der Fahrt in Reinickendorf offenbar gesundheitliche Probleme bekommen. Auf der Roedernallee Höhe Teichstraße kam er von der Fahrbahn ab, rammte mehrere Bäume, Verkehrsschilder und Teile einer Haltestelle. Wartende Personen kamen mit dem Schrecken davon. Schließlich kam der Lastwagen vor einem U-Bahnhof Eingang zum Stehen. Rettungskräfte brachten den Fahrer in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Ladung des Lkw.

#Verkehrsunfall in #Reinickendorf

Zur Zeit ist die #Roedernallee vor dem #Paracelsus_Bad in Richtung Süden in Folge eines #VU gesperrt. Die 26 Einsatzkräfte der #BF und #FF haben den ausgetretenen Kraftstoff aufgefangen und abgepumpt. Der #TD1 wird die Bergung durchführen. pic.twitter.com/eHD0adVYcA — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 30, 2018

+++ Bewaffneter Mann raubt Tankstelle aus +++

Ein mit einer Pistole bewaffneter Räuber hat am Sonntagabend den Angestellten einer Tankstelle in Marzahn überfallen. Der Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle in der Märkischen Allee gegen 20.30 Uhr. Dann bedrohte er den 20 Jahre alten Mitarbeiter mit einer Pistole und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete der Mann mit seiner Beute, der Angestellte blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

+++ In Prenzlauer Berg brennen drei Autos +++

Wegen des Verdachts der Brandstiftung in Prenzlauer Berg ermittelt seit der vergangenen Nacht ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt. Ein Zeuge, der mit seinem Hund spazieren ging, hatte gegen 1 Uhr auf einem Großraumparkplatz an der Hanns-Eisler-Straße Feuer an drei dort abgestellten Fahrzeugen bemerkt. Da er kein Telefon bei sich hatte, bat er einen anderen Passanten, die Feuerwehr zu verständigen. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen, durch die ein Renault und zwei VW beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.

+++ Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten +++

Zwei Unbekannte haben Montag früh in Reinickendorf einen Zigarettenautomaten gesprengt. Ein Anwohner der Emmentaler Straße hatte gegen 6.20 Uhr einen sehr lauten Knall gehört und noch zwei Personen davonrennen sehen. Die Unbekannten hatten auf noch nicht geklärte Weise einen freistehenden Zigarettenautomaten gesprengt, so dass Teile davon mehrere Meter durch die Luft geflogen waren. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter anschließend Zigaretten und die Geldkassette. Die Ermittlungen wegen Diebstahls und dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion dauern an.

( BM )