Kriminalität Polizei-Blog: Einbruch in eine Kita in Wittenau

+++ Einbruch in eine Kita in Wittenau - zwei Tatverdächtige festgenommen +++

In Wittenau nahmen in der vergangenen Nacht Polizisten zwei Tatverdächtige nach einem Einbruch fest. Gegen 23.20 Uhr hatte eine Alarmanlage einer Kindertagesstätte in der Blunckstraße ausgelöst, woraufhin mehrere Polizeistreifen alarmiert worden waren. Vor der Kita, bei der offenbar zwei Fenster aufgehebelt worden waren, konnte dann eine 18-Jährige festgenommen werden, die einen Rucksack mit Einbruchwerkzeug und einem Messer mit sich führte. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Wenig später fiel Beamten ein 24-Jähriger auf, der vom Gelände der Kita rannte. Auch er wurde festgenommen. In der Kita waren diverse Schränke durchwühlt. Die Ermittlungen, auch nach einem dritten Täter sowie der entwendeten Gegenstände, dauern an.

+++ Gehbehinderte Seniorin in Gesundbrunnen beraubt +++

Ein unbekannter Mann hat gestern Abend eine gehbehinderte 79-Jährige überfallen. Die auf einen Rollator angewiesene Frau war gegen 18 Uhr auf einem Innenhof in der Reinickendorfer Straße unterwegs, als der Unbekannte von hinten an dem Griff ihrer Handtasche zog, die 79-Jährige dadurch zu Boden riss und anschließend mit der Tasche flüchtete. Die Überfallene, die nicht alleine aufstehen konnte, machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam. Eine Nachbarin hörte die Rufe, kam der Frau zu Hilfe und alarmierte die Polizei. Eine ärztliche Behandlung lehnte die Seniorin ab. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Lebensmitteldiscounter in Marzahn überfallen +++

Bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat ein Maskierter kurz vor 22 Uhr das Geschäft in der Rabensteiner Straße, begab sich zur Kasse, bedrohte eine 48-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe und verlangte Geld. Nachdem er dieses erhalten hatte, verließ er den Discounter und flüchtete. Die Polizei ermittelt.

+++ Festnahme nach Sachbeschädigungen und Nötigungen im Straßenverkehr +++

Nach Zeugenangaben soll der 47-Jährige zunächst in der Stubenrauchstraße auf der Seite in Johannistahl die rechten Außenspiegel von neun geparkten Autos, einem Van und einem Kleintransporter beschädigte haben, indem er gegen diese getreten haben soll. Dann soll der Mann an einem an einer roten Ampel wartenden Wagen an der Hermann-Gladenbeck-Brücke die Beifahrertür aufgerissen haben. Nachdem der Fahrer ausgestiegen war und es zwischen den beiden Männern ein Gespräch gegeben haben soll, ging der 47-Jährige weiter und der Wagen setzte seine Fahrt fort.

Der 47-Jährige soll dann mit ausgestreckten Armen auf der Brücke auf die Fahrbahn gesprungen sein, so dass ein 27-Jähriger eine Vollbremsung machen musste, um einen Zusammenstoß mit dem 47-Jährigen zu verhindern. Alarmierte Einsatzkräfte entdeckten den Mann kurz darauf in der Stubenrauchstraße auf der Rudower Seite. Zunächst lief er weg, wurde aber auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters eingeholt und festgehalten. Er riss sich zunächst los und verletzte dabei eine Polizeibeamtin an einem Arm. Der 47-Jährige lief dann in Richtung Kanalstraße. Zwei Polizisten folgten ihm und nahmen ihn kurz darauf vorläufig fest.

Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Polizisten brachten den Festgenommenen zur Gefangenensammelstelle, die er nach einer Blutentnahme wieder verlassen konnte. Die Polizistin wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt und beendete ihren Dienst.

( BM )