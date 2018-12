Polizei-Blog: Explosion wegen Fehler bei Gasflaschen-Wechsel

+++ Explosion in Gartenlaube - Fehler bei Gasflaschen-Wechsel wohl Ursache +++

Die Explosion in einer Gartenlaube in Britz ist vermutlich auf einen Fehler beim Wechsel zweier Gasflaschen zurückzuführen. Das teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Es werde wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung ermittelt. Ein 59-Jähriger wurde bei der Explosion am zweiten Weihnachtstag schwer verletzt.

In einer Gartenlaube im #Buckower_Damm in #Britz kam es zu einer #Explosion ohne Folgebrand. Dabei wurde eine Person schwer verletzt. Nach rettungsdienstlicher Versorgung wurde die Person mit einem #Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Im Einsatz waren 25 Kräfte pic.twitter.com/xQFVZVzS5l — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 26, 2018

Laut Polizei hatten Zeugen am Mittwochvormittag einen lauten Knall in der Laubenkolonie am Buckower Damm gehört und schließlich Erste Hilfe geleistet, bis der 59-Jährige in ein Unfallkrankenhaus gebracht wurde. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Laube des Mannes wurde bei der Explosion völlig zerstört, umliegende Gebäude wurden ebenfalls beschädigt.

+++ BMW gerät ins Schleudern und kracht in den Gegenverkehr +++

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer hat in einer Rechtskurve kurz hinter der Einmündung zur Niemetzstraße (Neukölln) auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Heck des Wagens brach aus. Das Auto geriet ins Schleudern. Eine 46-Jährige konnte dem Fahrzeug nicht mehr ausweichen.

Der BMW war gegen diesen Kleinwagen geprallt

Foto: Thomas Peise

Beide Autos stießen frontal zusammen. Hierbei wurde das rechte Vorderrad des BMW abgerissen. Teile davon trafen ein weiteres Auto. Die 46-Jährige und ihr 40-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Auch der 43 Jahre alte Beifahrer des 21-Jährigen erlitt schwere Verletzungen.

+++ Unbekannter schlägt Bahnmitarbeiter - Zeugen gesucht +++

Ein Mann hat am Mittwochmorgen gegen vier Uhr zwei wartende Triebfahrzeugführer der S-Bahn gegen den Kopf und Oberkörper geschlagen.

Der Täter stieg zuvor mit einer Personengruppe aus der Linie 42 aus. Er stürzte und geriet mit seinem Bein zwischen die sich schließenden S-Bahntüren. Mit Hilfe seiner Begleiter konnte er sich befreien. Als er die Bahnmitarbeiter erblickte, griff er diese unvermittelt von hinten an. Die Opfer mussten sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben.

Nach Zeugenangaben handelt es sich bei dem Angreifer um einen 20 bis 25 Jahre alten Mann mit südländischem Aussehen. Dieser soll ca. 1,75 Meter groß sein, einen Vollbart tragen und ein schlankes Erscheinungsbild haben. Zur Tatzeit trug der Unbekannte ein schwarzes Basecap, ein schwarzes T-Shirt und eine blaue Jeans.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung ein.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

+++ Anwohnerin bemerkt brennendes Fahrzeug +++

Eine Anwohnerin hat am Mittwoch die Polizei und die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie bemerkt hat, dass ein Kleintransporter in Wittenau (Reinickendorf) brennt. Die Feuerwehr löschte den Brand im Bereich des Beifahrersitzes des bereits entstempelten Fahrzeugs. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

+++ Frau vor der Haustür überfallen +++

Drei Kriminelle haben Mittwochabend in Reinickendorf eine 76-Jährige beraubt. Die Frau wollte gegen 19 Uhr die Haustür aufschließen, als ihr plötzlich auf die linke Hand geschlagen wurde. Der Dieb entriss ihr die Handtasche. Die Frau hat noch drei weitere Männer flüchten sehen.

+++ Brand im Amtsgericht Wedding +++

In einem Lagerraum im Amtsgericht Wedding in Berlin-Gesundbrunnen hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache im Keller des Gebäudes aus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen waren Elektrogeräte in dem etwa 20 Quadratmeter großen Raum gelagert. Die Polizei rückte gegen 3.00 Uhr mit rund 30 Kräften aus. Das Feuer war eine Stunde später gelöscht. Verletzte gab es nicht. Die Polizei will am Morgen die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Foto: Peise

