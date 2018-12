Polizei-Blog: Ehepaar von Auto angefahren

+++ Ehepaar von Auto angefahren – Mann wird schwer verletzt +++

Ein 47 Jahre alter Mann und seine 42 Jahre alte Ehefrau sind in Schöneberg von einem Auto angefahren worden. Dabei erlitt der 47-Jährige schwere Beinverletzungen und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Die 42 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt.

Laut Polizei wollte das Ehepaar am Donnerstagabend einen Fußgängerüberweg an der Hauptstraße passieren. Dabei fuhr ein aus der Kolonnenstraße abbiegender 34 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen die Fußgänger an. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam und wer bei Rot die Ampel überquerte, war noch unklar.

+++ Überfall auf Apotheke +++

Ein Unbekannter hat in Rummelsburg in Lichtenberg eine Apotheke überfallen und ausgeraubt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der Täter am Donnerstagabend einen 65-jährigen Angestellten sowie dessen 57-jährige Kollegin mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert. Nachdem sie dem Räuber das Geld übergaben, ergriff dieser die Flucht. Beide Mitarbeiter der Apotheke in der Weitlingstraße blieben unverletzt. Zur Höhe der Beute machte die Polizei zunächst keine Angaben.

+++ Auto überschlägt sich auf A100 +++

Ein schwerer Unfall ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der A100. Ein Autofahrer prallte in Höhe der Abfahrt Hohenzollerndamm (Wilmersdorf) gegen eine Begrenzung. Dabei überschlug er sich. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Wedding voll gesperrt werden.

Foto: Peise

+++ Mann überfährt auf Mittelinsel +++

Ein Mercedes-Fahrer hat auf der Frankfurter Allee (Friedrichshain-Kreuzrberg) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er überfuhr eine Mittelinsel und kam im Gegenverkehr zum Stehen. Er wendete und wollte weiterfahren. Da der Wagen sehr viel Öl verloren hat, kam er aber nicht weiter. Die Polizei nahm den Mann fest. Der Mann soll alkoholisiert gewesen sein. Die Feuerwehrleute breiteten eine Folie unter dem Fahrzeug aus, um zu verhindern, dass Öl ins Erdreich eintritt.

Foto: Peise

+++ Brand in Lchtenberg +++

Am Donnerstag um 18 Uhr ist zu einem Wohnungsbrand in Lichtenberg gekommen. Die Mieterin konnte sich in Sicherheit bringen. Sie alarmierte die Feuerwehr.

Foto: Peise

