Polizei-Blog: BMW kracht in den Gegenverkehr

+++ BMW gerät ins Schleudern und kracht in den Gegenverkehr +++

Ein 21-jähriger BMW-Fahrer hat in einer Rechtskurve kurz hinter der Einmündung zur Niemetzstraße (Neukölln) auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Heck des Wagens brach aus. Das Auto geriet ins Schleudern. Eine 46-Jährige konnte dem Fahrzeug nicht mehr ausweichen.

Der BMW war gegen diesen Kleinwagen geprallt

Foto: Thomas Peise

Beide Autos stießen frontal zusammen. Hierbei wurde das rechte Vorderrad des BMW abgerissen. Teile davon trafen ein weiteres Auto. Die 46-Jährige und ihr 40-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Auch der 43 Jahre alte Beifahrer des 21-Jährigen erlitt schwere Verletzungen.

+++ Anwohnerin bemerkt brennendes Fahrzeug +++

Eine Anwohnerin hat am Mittwoch die Polizei und die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie bemerkt hat, dass ein Kleintransporter in Wittenau (Reinickendorf) brennt. Die Feuerwehr löschte den Brand im Bereich des Beifahrersitzes des bereits entstempelten Fahrzeugs. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.

+++ Frau vor der Haustür überfallen +++

Drei Kriminelle haben Mittwochabend in Reinickendorf eine 76-Jährige beraubt. Die Frau wollte gegen 19 Uhr die Haustür aufschließen, als ihr plötzlich auf die linke Hand geschlagen wurde. Der Dieb entriss ihr die Handtasche. Die Frau hat noch drei weitere Männer flüchten sehen.

+++ Brand im Amtsgericht Wedding +++

In einem Lagerraum im Amtsgericht Wedding in Berlin-Gesundbrunnen hat es am Donnerstagmorgen gebrannt. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache im Keller des Gebäudes aus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen waren Elektrogeräte in dem etwa 20 Quadratmeter großen Raum gelagert. Die Polizei rückte gegen 3.00 Uhr mit rund 30 Kräften aus. Das Feuer war eine Stunde später gelöscht. Verletzte gab es nicht. Die Polizei will am Morgen die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Foto: Peise

( BM )